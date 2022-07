Piešťany v sobotu ožijú folklórom, budú sa baviť na Anna bále

Piešťany 21. júla (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany pozýva v sobotu (23. 7.) na tradičný krojovaný Anna bál, ktorého cieľom je nielen priniesť do ulíc mesta zábavu, ale aj zachovať záujem o ľudové tradície, kroje, zvyky a hudobné nástroje. Podľa výkonnej riaditeľky OOCR Tatiany Nevolnej má podujatie na oslavu mena Anna v kúpeľných mestách takmer 200-ročnú tradíciu.



"Na Anna bál každý rok prichádzajú folkloristi z celého Slovenska aj zo zahraničia. Pre mnohých návštevníkov je prekvapením, že do programu sa môže aktívne zapojiť ktokoľvek z divákov a zaspievať či zatancovať si na pódiu," uviedla Nevolná. Obľúbenou časťou podujatia je podvečerný krojovaný sprievod mestom, ktorému bude predchádzať popoludnie plné vystúpení slovenských i českých folkloristov. Predstavia sa hudobníci, tanečníci, gajdoši aj fujaristi. "Nemenej atraktívna bude večerná časť podujatia, nazvaná Zem spieva a Piešťany s ňou. Počas nej dostanú priestor na pódiu záujemcovia z radov divákov, a potom sa budú môcť návštevníci podujatia až do polnoci zabávať v kúpeľnej dvorane s hudobnou skupinou Lekárovci band Drahovce," doplnila.



Súčasťou programu bude aj krst knihy Čarovné Piešťany a okolie. "Do sveta vyprevadíme knižnú novinku s unikátnymi zábermi. Zábery rôznych fotografov mapujú aj tie najmenšie obce v našom okrese," dodal predseda predstavenstva OOCR Michal Bezák.