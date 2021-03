Liptovský Hrádok 31. marca (TASR) - Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách platí v stredu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Malej a Veľkej Fatre je dopoludnia malá lavínová hrozba, prvý stupeň. Popoludní vplyvom oteplenia stúpne na druhý. Informoval o tom Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Doplnil, že po oteplení na horách prevláda jarná situácia.



"Pretrvávajúce oteplenie spôsobilo zníženie stability snehovej pokrývky na tatranských svahoch všetkých orientácií, počas poobedia hlavne na slnečne orientovaných. Vo vyšších polohách na tienistých svahoch sa vo vnútri snehovej pokrývky nachádza kritická vrstva hranatozrnného snehu. Uvoľnenie lavín je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení na strmých svahoch," priblížil Sedlák.



Na južných a juhozápadných slnečných svahoch Veľkej a Malej Fatry HZS očakáva uvoľnenie spontánnych splazov až stredných lavín z mokrého snehu. "Na svahoch s hladkým povrchom všetkých orientácií sú možné kĺzavé lavíny," upozornil Sedlák.



V utorok ráno bolo na horách jasné slnečné počasie. Teplota sa pohybovala v rozmedzí od nula do plus štyroch stupňov Celzia. Fúkal prevažne severný vietor s rýchlosťou v nárazoch do ôsmich metrov za sekundu. Povrch snehu je ráno v najvyšších polohách tvrdý, v stredných a nižších polohách vplyvom oteplenia vlhký až mokrý.