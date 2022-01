Malá Domaša 6. januára (TASR) – Pobyt v prírode na hornom Zemplíne môže byť aj poučný. V piatich okresoch regiónu sa nachádza spolu viac ako 20 náučných chodníkov. Niektoré z nich, vhodné i pre rodiny s deťmi, predstavila pre TASR výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš Michaela Zdražilová.



Neďaleko centra horného Zemplína, mesta Humenné, sa nachádza približne 3,5 kilometra dlhý náučný chodník Humenský Sokol, na trase ktorého sa nachádza podľa jej slov zaujímavá jaskyňa Dúpna. Zimuje v nej až šesť druhov netopierov. "V susedných Poloninách evidujeme približne desať náučných chodníkov, spomenieme napríklad náučný chodník Miroslava Poliščuka, na ktorom návštevníci nájdu vyhliadku Holica, zaujímavým je určite aj medzinárodný lesnícky náučný chodník Udava – Solinka, ktorý vedie až na poľskú hranicu," priblížila Zdražilová s tým, že prvý menovaný je dlhý desať kilometrov s prevýšením 280 metrov a ponúka sedem zastavení s množstvom informácií o najzachovalejšej časti našej prírody. Druhý chodník so stredne náročnou trasou v dĺžke 2,2 kilometra sa začína na mieste zvanom Uhliská, ktoré je od obce Osadné v okrese Snina vzdialené asi šesť kilometrov.



Bohatou lokalitou na náučné chodníky sú aj Slanské vrchy, kde Zdražilová v rámci okresu Vranov nad Topľou dáva do pozornosti náučný chodník Herlica s rovnomennou rozhľadňou poskytujúcou výhľad na okolité lesy.



V okresoch Medzilaborce a Stropkov sa nachádzajú náučné lokality venované vojnovej tematike. "V Medzilaborciach je to lokalita 1914/1915, v okrese Stropkov je to náučný chodník, ktorý vedie k najväčšiemu vojnovému cintorínu z prvej svetovej vojny v obci Veľkrop," doplnila Zdražilová s tým, že aj keď je väčšina náučných chodníkov prístupná aj pre rodiny s deťmi, pred každým výletom do prírody odporúča zhodnotiť sily a zdatnosť turistov.