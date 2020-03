Počet prenocovaní v Košickom kraji vlani prekonal miliónovú hranicu

Košice 3. marca (TASR) - Počet prenocovaní v Košickom kraji medziročne stúpol najdynamickejšie spomedzi všetkých krajov Slovenska. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) s tým, že prvýkrát prekročili miliónovú hranicu. Tržby za ubytovanie dosiahli viac ako 33 miliónov eur.



Počet ubytovaných návštevníkov vzrástol o 18,24 percenta na 456.493 a počet prenocovaní stúpol na 1.055.845, čo predstavuje 27,20-percentný nárast. „Pod tieto pozitívne čísla sa pravdepodobne podpísali vlaňajšie majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji aj turistické novinky, ktoré zavádzame. Vďaka našim mimoriadnym turistickým vlakom sa zlepšila dostupnosť turisticky atraktívnych miest v Slovenskom raji či na Tokaji, stúpa aj kvalita poskytovaných služieb či záujem o regionálne kultúrne podujatia,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.



Nárast návštevnosti sa prejavil aj v tržbách za ubytovanie v Košickom kraji. Tie dosiahli za rok 2019 sumu takmer 33,23 milióna eur, čo je oproti predošlému roku takmer o polovicu viac. „V celoslovenskom porovnaní krajov ide o bezkonkurenčne najvyšší medziročný percentuálny nárast,“ uvádza KRT. Podľa neho priemerná dĺžka prenocovaní jedného návštevníka najvýraznejšie stúpla v Košickom kraji, a to na úroveň 2,31 noci. Kým počet domácich návštevníkov vzrástol o 18,5 percenta, počet zahraničných o 17,7 percenta. Pripomína, že symetrický nárast je dôležitý z hľadiska dlhodobého vývoja.



Podľa výkonnej riaditeľky KRT Lenky Vargovej Jurkovej chuť návštevníkov spoznávať Košický kraj spôsobuje viacero faktorov. „Napríklad celková ekonomická kondícia obyvateľstva, zlepšujúca sa kvalita poskytovaných služieb a aktivity našich členov. Rastúcu návštevnosť podporuje aj zvyšujúce sa povedomie o možnostiach našej destinácie a mnohé naše aktivity vedúce k jej propagácii doma i v zahraničí, k posilňovaniu dopravnej dostupnosti atraktívnych lokalít a tiež silné podujatia v regióne, ktorých úroveň z roka na rok rastie,“ uviedla.



Počet návštevníkov ubytovaných v Košickom kraji bol v každom kalendárnom mesiaci vyšší ako pred rokom. Jedným z najsilnejších mesiacov bol máj, keď sa konal hokejový šampionát. „Výnimočne však návštevnosť výrazne vzrástla aj počas slabších mesiacov ku koncu roka,“ dodáva KRT.



Spomedzi štyroch historických regiónov Košického kraja bolo tradične najviac ubytovaní v Above (271.837) vrátane Košíc. Najvyšší medziročný nárast, a to o necelých 31 percent, zaevidovali na Zemplíne, kde sa ubytovalo 76.554 návštevníkov. Na Spiši sa vlani ubytovalo 87.221 ľudí a na Gemeri 20.881.