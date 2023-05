Pre vysoký stav vody je väčšina roklín v Slovenskom raji zavretá

Spišská Nová Ves 17. mája (TASR) - Z dôvodu dlhotrvajúcich dažďov a extrémne vysokého stavu vody sú rokliny Slovenského raja s výnimkou Kláštorskej a Zejmarskej až do odvolania uzatvorené. Informovala o tom Správa národného parku (NP) Slovenský raj s tým, že nepriechodné sú aktuálne rokliny Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol, Sokolia dolina, Kyseľ - ferata HZS aj Veľký a Malý Kyseľ.



Okrem dvoch spomínaných roklín ostáva otvorený i chodník v Prielome Hornádu. Vďaka dostatočne vysokému stavu vodnej hladiny je tam v súčasnosti možné aj splavovanie. Ochranári uvádzajú, že regulované splavovanie kaňonu je povolené v prípade priaznivých podmienok až do konca októbra. Správa NP reagovala týmto povolením na veľký záujem verejnosti. "Keďže daná činnosť predstavuje pre prírodu Slovenského raja aj určitú záťaž a environmentálne riziká, daná aktivita bude limitovaná a vykonávaná pod neustálou kontrolou Správy NP," upozorňujú ochranári. Výška hladiny rieky Hornád na vodomernej late v Hrabušiciach musí byť v deň splavu v rozmedzí 70 do 110 centimetrov a počet lodí je obmedzený na 70 denne.