V Piešťanoch si pripomenú medzinárodný deň sprievodcov prehliadkou

Piešťany 20. februára (TASR) - Prehliadkou Osobnosti: Umelci v Piešťanoch si v kúpeľnom meste pripomenú v stredu (21. 2.) Medzinárodný deň turistických sprievodcov. Povedie po stopách slávnych hostí, informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany Tatiana Nevolná.



"Počas tejto prehliadky vstúpia účastníci do bohémskeho kúpeľného života, ktorý spoluvytvárali osobnosti, ako Alfons Mucha, Gejza Vámoš, Vlasta Burian, Ivan Krasko, Selma Lagerlöfová a mnohí ďalší," uviedla. Prehliadka ponúkne ich pútavé životné príbehy, spojené aj s prekvitajúcimi a noblesnými piešťanskými kúpeľmi, kde navždy zanechali stopu. Účastníci sa dozvedia, ako zasiahol genius loci Piešťan do tvorby slávnych umelcov, kde bývali a kam sa chodili baviť počas svojho pobytu. Prehliadka je bezplatná a začne sa o 15.00 h pri soche Barlolámača na Kolonádovom moste.



"Na marec už pripravujeme dva nové prehliadkové okruhy. V štyroch termínoch sa budú konať Ženy v kúpeľoch. Ukážu, aký bol bežný život žien v Piešťanoch v minulosti, ktoré povolania vykonávali, s akým cieľom do Piešťan chodili. "Spomenieme umelkyne, šľachtičné, slúžky, ošetrovateľky, infanteristky, automobilové pretekárky či spoločníčky a mená, ako Alžbeta Báthoryová, Sisi, Hana Gregorová, Jaroslava Muchová či Eliška Junková. Táto prehliadka ukáže miesta a rozpovie príbehy žien v Piešťanoch," doplnila Nevolná.



Ďalšie štyri marcové prehliadky budú venované piešťanským lekárom, dostali názov História: Od ránhojičov ku kúpeľným lekárom. Priblížia, ako vyzeral kúpeľný život v minulosti, ako boli predpisované procedúry a ktoré choroby sa v Piešťanoch liečili a tiež kedy a ako sa ľudová liečba zmenila na modernú kúpeľnú liečbu.



Turistická sprievodkyňa Mária Michalčíková doplnila, že na tento rok pripravujú aj ďalšie tematické okruhy. "Jedným bude okruh zameraný na prírodu, veď napríklad piešťanský lesopark Červená veža je na prechádzku ako stvorený. Verím, že po komentovaných prehliadkach sa ľudia pozerajú na Piešťany inými očami," uviedla.