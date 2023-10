Prenocovaní v Hriňovej je viac ako pred pandémiou, tvrdí primátor

Hriňová 9. októbra (TASR) - Prenocovaní turistov v Hriňovej v Detvianskom okrese pod Poľanou je viac ako pred pandémiou nového koronavírusu. Pre TASR to uviedol primátor mesta Hriňová v Detvianskom okrese Stanislav Horník.



Podľa priznaní k dani z ubytovania na území mesta je 3460 prenocovaní v roku 2019 a ďalších 3495 v roku 2020. Dodal, že v roku 2021 to bolo 5323 a vlani ich bolo 7831. "V tomto roku k 28. septembru evidujeme 4789 prenocovaní, pričom neboli doručené všetky hlásenia od ubytovateľov za tretí kvartál," poznamenal.



Podotkol, že medziročný nárast prenocovaní v meste v rokoch 2023 a 2022 predstavuje približne 50 percent. Najviac turistov je zo Slovenska, významní ubytovatelia v regióne však podľa primátora pôsobia v okolitých podpolianskych obciach ako Vígľaš a Látky. "Zvýšenie návštevnosti je výsledkom systematickej podpory cestovného ruchu, propagácie územia a jednotlivých atrakcií i rozvojové aktivity mesta," zdôraznil.



Horník informoval, že k vyššej návštevnosti mesta prispievajú obnovené hriňovské kúpalisko, multifunkčná športová plocha s prekrytím i novovybudovaná cyklotrasa. "K najväčším lákadlám regiónu patrí návšteva Chránenej krajinnej oblasti Poľana s národnými prírodnými pamiatkami," objasnil. Na základe zmluvy o spolupráci z rozpočtových prostriedkov Banskobystrického samosprávneho kraja bol projekt na zatraktívnenie miesta a zvýšenie bezpečnosti na Národnej prírodnej pamiatke vodopád Bystrô. Inštalované sú výstupové schody, zábradlia a informačné tabule.



Medzi sezónne atraktivity regiónu patria podľa primátora aj tradičné kultúrne podujatia, napríklad Gazdovanie na Hriňovských lazoch. Základnou myšlienkou letného podujatia je prezentácia starých remesiel a spôsobov hospodárenia na Podpoľaní. Ďalším podujatím je ľudový festival Muziky pod Poľanou.



V poslednom období odovzdali do užívania tri nové objekty využívané pre potreby cestovného ruchu. Sú to Hriňovská drevenica profesora Štefana Nosáľa, turistická útulňa Poľana a aj turistická ubytovňa na mestskom štadióne v Hriňovej.