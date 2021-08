Problémy na cyklotrasách v Liptove sa dajú nahlásiť pomocou aplikácie

Liptovský Mikuláš 16. augusta (TASR) – Problémy či poškodenia na cyklotrasách naprieč Liptovom je po novom možné nahlásiť cez mobilný telefón – priamo v teréne nasnímaním QR kódu. Nová aplikácia má pomôcť pri kontrole viac ako 850 kilometrov značených cykloturistických trás, ktoré sa v regióne nachádzajú.



V minulosti pomáhali s opravami a značením našich cyklotrás len značkári zo Slovenského cykloklubu. „Teraz máme už aj svojich vyškolených regionálnych značkárov, čím vieme byť oveľa flexibilnejší pred letom, aj keď sa vyskytne problém na našej cyklotrase počas sezóny. Zároveň sme zapojili do procesu nahlasovania jednoduchým spôsobom aj našich cyklistov. Teda ľudí, ktorí priamo trasy využívajú a niekedy oni skôr natrafia na problém ako my a takto nám o ňom dajú obratom vedieť a my vieme flexibilne zareagovať," povedala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Darina Bartková.



Ako dodala, cyklisti takto pomôžu ďalším cyklistom, aby trasy spĺňali všetky potrebné štandardy. Informačné nálepky postupne nalepia na vybrané cyklosmerovníky a prvky regionálneho cyklomobiliáru, a to počas procesu mapovania cyklotrás a následne po obnove konkrétnych úsekov.



„Postup samotného nahlasovania je veľmi intuitívny. Aplikácia vyzýva nahlasovateľa na vyplnenie povinných či voliteľných krokov. Cez mobil si jednoducho v teréne cyklista naskenuje QR kód, alebo to vyrieši cez mobilnú aplikáciu Liptov, prípadne zadaním webovej adresy podnet.cykloregion.sk. Podnet nám môže cyklista samozrejme nahlásiť aj cez internetový prehliadač doma z počítača či tabletu, alebo obyčajným zaslaním na našu e-mailovú adresu podnet@cykloregion.sk," priblížila Katarína Šarafínová z liptovskej OOCR.