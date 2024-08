TANAP SČÍTAVAL: Prvenstvo v návštevnosti obhájili tieto lokality

Vysoké Tatry 16. augusta (TASR) - Prvenstvo v návštevnosti na území Tatranského národného parku (TANAP) opäť obhájili Hrebienok a Rysy. Celkový počet návštevníkov však v porovnaní s minulým rokom klesol o zhruba 7500 ľudí. Vyplýva to zo sčítania návštevníkov, ktoré v pondelok (12. 8.) realizovali na 39 stanovištiach. O výsledkoch informovala hovorkyňa Správy TANAP-u Nina Obšutová.



Na celom území TANAP-u od Oravy až po Belianske Tatry sčítavajúci monitorovali viac ako 50 smerov. "Okrem sčítania osôb sa zamerali aj na počet psov, cyklistov, ktorých rozdelili na klasických a tých na elektro bicykloch, a na 11 vybraných lokalitách zisťovali aj národnosť," vysvetľuje vedúci oddelenia prác celospoločenského významu Správy TANAP-u Ľubomír Plučinský.



Pri pohľade na výsledky sčítania je evidentné, že turistov je v Tatrách menej. "V deň sčítania panovalo naprieč celým územím krásne letné počasie bez zrážok, napriek tomu sú konečné počty nižšie ako vlani. V jeden deň bolo v teréne pešo, na bicykli, alebo využilo služby lanových dráh 19.810 návštevníkov," konkretizovala Obšutová. Dohromady narátali 638 cyklistov, pričom takmer polovica bola na elektrických bicykloch. Zaevidovali aj 129 psov. Ich počet klesol, čo sa dá podľa Obšutovej pripísať pravidlám aktuálne platného návštevného poriadku, ktorý psy z vysokohorského prostredia vylúčil. V tejto súvislosti zaznamenali aj viac ako 50 porušení pravidiel, najmä na trase zo Štrbského na Popradské pleso. Medzi národnosťami prevládali Poliaci, za nimi nasledovali Slováci a Česi.



Najnavštevovanejšou lokalitou ostal Hrebienok, kde bolo v deň sčítania takmer 3200 ľudí, je to však o približne 2000 menej ako vlani. Spomedzi tatranských vrcholov sa najväčšej obľube tešia Rysy, kam vystúpilo 1815 ľudí. Do Belianskych Tatier počas pondelkového sčítania zavítalo 190 turistov v Zadných Meďodoloch, 94 v Javorovej doline a do Bielovodskej doliny ich prišlo 197, z toho 30 cyklistov. V oravskej časti národného parku návštevníci vyhľadávajú najmä Roháčsku dolinu, tohto roku ich v deň sčítania bolo 958. Najobľúbenejšou dolinou Západných Tatier bola aj tohto roku Žiarska dolina, z 316 návštevníkov bolo 57 cyklistov.



"Výsledky sčítania neprekvapili, nelámali rekordy a splnili očakávania o nižšom počte návštevníkov v TANAP-e. Návštevnosť vysokohorského prostredia sa v najstaršom slovenskom národnom parku eviduje od roku 1972. Vďaka získaným údajom bude mať Správa TANAP-u ako správca územia prehľad nielen o tom, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít, ale dáta jej poslúžia napríklad aj pri plánovaní prostriedkov na údržbu turistickej a informačnej siete," uzavrela Obšutová.