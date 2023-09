Remeselníkov vo Vlkolínci si počas leta pozrelo vyše 8000 návštevníkov

Ružomberok 11. septembra (TASR) - Víkendové prezentácie remeselníkov vo Vlkolínci pri Ružomberku si počas tohto leta pozrelo viac než 8000 návštevníkov. Z toho bolo viac než 3000 cudzincov, najmä z okolitých krajín. TASR o tom v pondelok informovali z ružomberského informačného centra.



Počas deviatich víkendov mohli návštevníci Vlkolínca vidieť prácu šiestich rôznych remeselníkov. Predviedli, ako sa vytvára kroj, ozdoby z korálok, vyšívajú a drôtujú ozdoby, vyrezávajú výrobky z dreva, vytáčajú nádoby z hliny, či tkajú koberce. "Prezentáciou remesiel chceme ukázať tradície, ktoré v našom regióne pretrvávajú vďaka nadšencom, ktorí ich zachovajú aj pre budúce generácie. Tiež chceme vzbudzovať povedomie o bohatej kultúre našich predkov a o tom, že život v minulosti bol náročnejší, no často krajší ako dnes," uviedol vedúci Informačného centra Ružomberok Milan Kolčák.



Dodal, že asi najväčšiu pozornosť budil hrnčiarsky kruh. Vytočiť nádobu z hliny si vyskúšalo množstvo ľudí od detí po dôchodcov. Výrobky bežnej potreby v domácnosti, ktoré vytváral rezbár, si turisti často odnášali so sebou. Drôtené ozdoby či výšivka ozdobia príbytky najmä návštevníkov z okolitých krajín. "Vidieť a zažiť na vlastné oči podhorskú osadu s okolím, v ktorej akoby zastal čas, a v ktorej vidieť a cítiť prácu našich predkov, je tým, čo sa s kolegami snažíme priniesť každému, kto túto lokalitu navštívi," doplnil Kolčák.



Vlkolínec si tento rok pripomína 30. výročie zápisu do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pripravuje sa k nemu ešte viacero podujatí pre návštevníkov alebo odbornú verejnosť.