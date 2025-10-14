Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Roklinu Piecky v Slovenskom raji dočasne uzatvoria

Na snímke srieň počas chladného jesenného rána v osade Píla pri rokline Piecky v Národnom parku Slovenský raj. Foto: TASR/Milan Kapusta

V tejto časti Slovenského raja bude vo štvrtok 16. októbra prebiehať pílenie poškodených a rizikových stromov.

Spišská Nová Ves 14. októbra (TASR) - Roklinu Piecky v Slovenskom raji tento týždeň na jeden deň dočasne uzatvoria. Správa Národného parku (NP) na sociálnej sieti informovala, že v tejto časti Slovenského raja bude vo štvrtok 16. októbra prebiehať pílenie poškodených a rizikových stromov.

„Z tohto dôvodu bude roklina počas celého dňa pre verejnosť uzavretá. Žiadame o rešpektovanie tohto obmedzenia pre vlastnú bezpečnosť. Keďže ide o piaty - najvyšší stupeň ochrany prírody, všetky spílené stromy ostanú na mieste,“ upozornila Správa NP.
