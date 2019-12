Tále majú interaktívny náučný chodník, turistom priblíži Nízke Tatry

Brezno 23. decembra (TASR) – Rekreačná oblasť Tále na Horehroní má prvý interaktívny náučný chodník. Zrekonštruovali ho a pribudli na ňom nové náučné prvky, ktoré priblížia všetkým turistom, aké zvieratá či dreviny môžu v lesoch Nízkych Tatier vidieť a počuť. TASR o tom v pondelok informovala Estera Potkány, marketingová manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie. Projekt bol spolufinancovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom.



Chodník je jedinou spojnicou pre peších turistov medzi lyžiarskym strediskom Tále a ubytovacími zariadeniami Hotel Partizán, Stupka, Golf či stravovacími zariadeniami a jedinou vodnou nádržou v tejto lokalite. Do jeho rekonštrukcie sa OOCR pustila ešte v roku 2017 spoločne so svojimi členmi.



"Chýbajúca infraštruktúra v našej najnavštevovanejšej turistickej oblasti a zároveň chránenom území Národného parku Nízke Tatry nám ukázala smer, ktorým by sme ju chceli dobudovať, a to formou spevnených náučných chodníkov, ktoré nebudú prírode škodiť, ale naopak, turistov budú smerovať na jeden chodník, kde si budú môcť vychutnať nízkotatranskú prírodu bez rušivých elementov, motorových vozidiel a niečo nové sa naučiť," priblížila Petra Ridzoňová Hlásniková, výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie.



Podľa nej sa na chodníku nachádza niekoľko náučných tabúľ, lavičkové sympózium a interaktívne lesné prvky. Okrem aplikácie, vďaka ktorej si turisti prechádzajúci náučným chodníkom môžu zachytiť "hlasy lesa" a o zvierati pomocou QR kódu zistiť základné informácie a vypočujú si aj jeho hlas, majú tiež možnosť využiť edukačný dendrofón, na ktorom sa dozvedia viac o jednotlivých typoch drevín. "Tripexeso" im zasa zábavnou formou ukáže, ako vyzerá plod, list a strom.



"Atrakciou je aj replika medveďa hnedého a malého medvieďaťa v životnej veľkosti. Pri každom zábavnom prvku si turisti môžu posedieť na lavičkách a užiť si jedinečný výhľad na lyžiarske stredisko, golfový areál či tichú prírodu Nízkych Tatier a v pokoji si vychutnať vôňu a zvuky lesa," dodala Ridzoňová Hlásniková.