Trnava a Piešťany otvoria vianočné trhy už tento piatok

Trnava/Piešťany 23. novembra (TASR) - Trnava i Piešťany plánujú v piatok (24. 11.) otvoriť svoje tohtoročné vianočné trhy. V oboch mestách ich odštartuje rozsvietenie vianočného stromčeka, na nasledujúce dni je pripravený bohatý kultúrny program. V Trnave v piatok vystúpi Katarína Koščová, v kúpeľnom meste kapela Avenue. Informovali o tom ich organizátori.



V Trnave nesú trhy už niekoľko rokov nový prívlastok adventné, ich trvalým lákadlom je veľký drevený betlehem v strede námestia. Podujatie zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko - Zaži v Trnave. Konajú sa na Trojičnom námestí a na Hlavnej ulici a tesne pred Vianocami k nim na tri dni od 15. do 17. decembra pribudnú aj obľúbené Stredoveké vianočné trhy pri Bazilike sv. Mikuláša, na historicky najstaršom trhovom mieste Trnavy. Takmer na každý deň sú pripravené na námestí kultúrne vystúpenia, okrem pozvaných umelcov na pódiu dostanú miesto najmä trnavskí hudobníci a tiež deti trnavských škôl. Postavených je v centre mesta šesť desiatok drevených štylizovaných stánkov s ponukou občerstvenia i tradičných výrobkov.



Vo františkánskom kostole sa uskutočnia štyri adventné koncerty - diváci si môžu vypočuť Bandu a Vranky, Voci Allegre a Trnavský komorný orchester, BLAženky a Ensemble FLAIR a Simu Magušinovú. Pre najmenších je pripravený nielen príchod Mikuláša na koči, ale aj Rozprávky na radnici a do výkladov centra mesta sa vrátila obľúbená hra Škriatkovo kúzlo. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism prichádza s ponukou prehliadky mestskej veže iba za svetla lampášov. Je vhodná pre deti i dospelých. Každý účastník dostane vlastný lampáš a sprievodca počas výstupu hore návštevníkom prezradí príbehy a zaujímavosti o tejto viac ako 400-ročnej stavbe.



Vianočné trhy v Piešťanoch na Námestí slobody má pod palcom súkromná spoločnosť. V drevenej dedinke ponúknu návštevníkom z mesta, okolia i kúpeľným hosťom klasický zimný sortiment vrátane vianočného tovaru a občerstvenia, ako sú špeciality pečené na ohni či punč a čaj s rumom. Vystúpenia na pódiu sa konajú od piatka do nedele, v prvý víkend sa predstaví Nika Barlak, Claudia's Choice, M plus M, tiež dychovka Dubovanka a Andrej Depeš. Nezabúda sa ani na zapaľovanie sviec na adventnom venci a to vždy v nedeľu. Hudobné a divadelné predstavenia vyvrcholia silvestrovským koncertom 31. decembra.