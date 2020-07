Turistický ruch v trnavskom kraji má podporiť magazín

Trnava 19. júla (TASR) – Do každej domácnosti v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) je určený magazín na podporu domáceho turistického ruchu Leto v trnavskej župe. V čase obmedzených možností cestovania pripomína, že región od Baťovho kanála v Skalici po Vodné dielo Gabčíkovo je plný skrytých krás, ktoré je dobré a prínosné objaviť. V úvode upozorňuje, že počas leta môžu rodiny s deťmi cestovať autobusmi dopravcov z Trnavy, Skalice a Dunajskej Stredy za symbolické jedno euro.



Úlohy pozývateľov do jednotlivých kútov kraja sa zhostili predstavitelia krajskej samosprávy. Podpredseda TTSK Roman Sova dáva ako svoj tip Záhorie - zrúcaninu hradu Branč nad obcou Podbranč pri Senici, odkiaľ možno robiť výlety k pamätnej izbe SNP v Prietrži či k hradisku Starý hrad. Podpredseda Pavol Kalman si vybral pozvánku do cisársko-kráľovského žrebčína v Kopčanoch, na moravskú cyklistickú cestu od Skalice, do Zlatníckej doliny a na Adamovské jazerá pri Gbeloch, kde je zaujímavá vyhliadka z rozhľadne na chránené vtáčie územie. Zástupca predsedu TTSK József Berényi pripravil pozvánku na juh kraja. Okolie Galanty a Žitný ostrov ponúka množstvo cyklochodníkov lemujúcich lužné lesy či unikátne kolové mlyny v Dunajskom Kátove, Jahodnej, Jelke a Tomášikove. V regióne sú lákadlom aj thermalparky v Dunajskej Strede a Veľkom Mederi.



Do centra TTSK pozýva predseda Jozef Viskupič, ktorý turistom odporúča slnečné okresy Piešťany a Hlohovec. V Hlohovci najmä zámok a vyhliadku Šianec, v kúpeľnom meste vodnú nádrž Sĺňava či kúpele. Krajské mesto Trnava s jeho kostolmi, mestským opevnením či ďalšími historickými pamiatkami, ale aj Smolenice s kopcami Malých Karpát a jaskyňou Driny pozýva spoznať podpredseda Marek Neštický.



TTSK zároveň na leto vyhlásil súťaž o najkrajší záber s letným turistickým magazínom na obľúbenom mieste regiónu, podmienky súťaže sú na webe krajzazitkov.sk.