Rikša s elektrobicyklom: Trnavu si môžete vychutnať v dobovom štýle

Trnava 27. júla (TASR) - Originálny dopravný prostriedok – rikša s elektrobicyklom rozšíril ponuku turizmu v Trnave. Návštevníci mesta i domáci si budú môcť pozrieť pamiatky "malého Ríma" na jej sedadlách s dobovo oblečeným sprievodcom za riadidlami.



Individuálnu prehliadku si možno objednať v infocentre v mestskej veži na Trojičnom námestí alebo prostredníctvom kontaktov na webovej stránke. "Finančné prostriedky na výrobu bicyklovej rikše poskytol Trnavský samosprávny kraj (TTSK) prostredníctvom Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA) Oblastnej organizácii cestovného ruchu Trnava Tourism (OOCR), ktorá bude túto novú atraktívnu službu návštevníkom poskytovať," uviedol zástupca riaditeľa KIRA Marek Krnáč.



Prvé jazdy po námestí sa konali vo štvrtok napoludnie. "Rozvoj kraja znamená aj realizácia menších projektov. Jeho benefit vnímam tiež cez to, že turistický ruch získava aj osobnejšiu podobu, verím, že bude obľúbená. Sme jedni z prvých na Slovensku, čo sa podujali na takúto myšlienku. Ponuka iste pomôže upriamiť pozornosť na Trnavu ako turistický cieľ," povedal predseda TTSK Jozef Viskupič.



Prehliadka trvá hodinu. "Rikšu sme predviedli na kratšom okruhu po historickom centre Trnavy, ale na výber sú aj obľúbené mestské okruhy ako Sakrálna Trnava, Okolo mestských hradieb, Stredoveká Trnava alebo industriálna architektúra, počas ktorých turistom predstavujeme všetky najznámejšie pamiatky," povedal sprievodca Slavomír Dzvoník, ktorý s myšlienkou na projekt pred časom prišiel.



Rikšu podľa výkonného riaditeľa OOCR Alexandra Prostináka vyrobili na mieru na južnom Slovensku. "Museli sme jej zadať parametre, napríklad aby spĺňala šírku na cyklochodník. Používať ju budú viacerí sprievodcovia, podľa charakteru prehliadok," uviedol. Cena prehliadky na rikši je 30 eur, pričom za bežnú individuálnu prehliadku platia záujemcovia v Trnave 20 eur.



Rikša v uliciach Trnavy však nie je úplnou novinkou. Prvú už prevádzkuje, no nie pre turistický ruch, ale pre potreby svojich klientov, zariadenie pre seniorov na Ulici Terézie Vansovej. "Používame ju už rok, dostali sme ju od nášho zriaďovateľa mesta Trnava a nevieme si ju vynachváliť," povedala riaditeľka zariadenia Anna Menkynová. Netradičnú dopravu využívajú seniori na výjazdy do mesta a do prírody, na miesta, kam by sa pešo podľa nej už len ťažko dostali.