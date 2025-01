Ubytovacie zariadenia na Liptove zažívajú najväčšiu obsadenosť v roku

Liptovský Mikuláš 3. januára (TASR) - Hotelieri na Liptove aj prevádzky cestovného ruchu momentálne zažívajú najlepšie obdobie v roku. Obsadenosť na Liptove je veľmi vysoká, niektoré zariadenia sú obsadené na 100 %. TASR o tom informovala manažérka komunikácie a PR Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Katarína Šarafínová.



"Momentálne to nevieme porovnať s minulým rokom, ale javí sa byť medziročne vyššia obsadenosť. Uvítali by sme samozrejme viac snehu, ale lyžovať sa dá veľmi dobre, to je dôležité," uviedla s tým, že vyššiu obsadenosť očakávajú do 7. januára.



Ďalej doplnila, že v druhej polovici mesiaca január začnú prázdniny v poľských regiónoch, čo opäť ovplyvní smerom hore vyťaženosť regiónu Liptov.



Klientelu návštevníkov na Liptove podľa národnosti obsadzujú hlavne Slováci, Poliaci, Česi a počuť aj Maďarov, z Pobaltia Litovčanov a Lotyšov a záujem rastie aj zo strany Rumunov.



"Rok 2024 ešte nemáme štatisticky uzavretý, ale považujeme ho za veľmi dobrý, aj keď v lete sme mali trošičku menšiu vyťaženosť v porovnaní s rokom 2023," dodala Šarafínová.