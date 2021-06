V Banskobystrickom kraji jazdia počas leta cyklobusy a tourbusy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Banská Bystrica 20. júna (TASR) – V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sú cyklistom a turistom počas tohto leta k dispozícii cyklobusy a tourbusy v celkom piatich regiónoch. Záujemcov k atraktívnym lokalitám dovezú z Banskej Bystrice, premávajú však i na Horehroní, v Podpoľaní, Novohrade a na Gemeri. TASR o tom informovala Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Banskobystrický kraj Turizmus.Z Banskej Bystrice vyráža cyklobus už desiaty rok za sebou, túto sezónu turistov vozí i do novej lokality v obciach Ľubietová a Strelníky. „,“ doplnila Dominika Moravčíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko. K tradičným destináciám banskobystrického cyklobusu patria Donovaly, Malý Šturec, Šachtičky a Hrochoť – Kyslinky.Na Gemeri vykoná cyklobus počas letných mesiacov 12 jázd, v rámci ktorých prepojí najzaujímavejšie lokality regiónu. „,“ dodal Jaroslav Hric z oblastnej organizácie Gemer s tým, že tunel je najdlhším cyklotunelom v Európe a tretím najdlhším na svete.Cyklobusy Novohrad a Podpoľanie vozia turistov každú sobotu do lokality Prašivá v podpolianskej obci Látky a každú nedeľu do obce Ábelová v Lučeneckom okrese. Cyklisti môžu túto sezónu využívať cyklobusy zadarmo, peší turisti smerujúci do Ábelovej zaplatia jedno euro a za jazdu cyklobusom Podpoľanie dve eurá.“ zhrnula Petra Hlásniková Ridzoňová z OOCR Región Horehronie.Fungovanie cyklobusov a tourbusov podporil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sumou 15.000 eur, prispieť tým chce k rozvoju ekologického a udržateľného turizmu. Okrem toho autobusy podľa kraja pomáhajú preklenúť nebezpečné a dopravne frekventované úseky a turistom skracujú fyzicky náročnejšie výlety.