Turizmus v Bratislave po pandémii ožíva, vytvára to tlak na dopravu

Bratislava 22. apríla (TASR) - Turizmus v Bratislave po pandémii COVID-19 ožíva. Doterajšie údaje ukazujú, že sa v počte návštevníkov vracia k číslam z rekordného roku 2019. V pondelok to vyhlásili zástupcovia Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB) a hlavného mesta. Vysoká návštevnosť podľa nich vytvára tlak na dopravné riešenia, preto avizujú viaceré zmeny.



Jedna z nich súvisí so zastávkou Most SNP na nábreží. "V tomto priestore často stáli turistické autobusy, ktoré blokovali vjazd vozidiel MHD na zastávku," informovalo mesto. S cieľom zlepšiť plynulosť MHD slúži po novom tento priestor výlučne na krátkodobý nástup a výstup turistov k výletným lodiam v prístave.



"Povolenia na odstavenie turistických autobusov vydáva hlavné mesto," uviedla námestníčka bratislavského primátora Tatiana Kratochvílová. Dopravcovia, ktorí zabezpečujú obsluhu výletných lodí, môžu o povolenie na zastavenie na tejto zastávke požiadať prostredníctvom formulára dostupného na webe mesta.



Pre turistické autobusy vytvorili aj päť nových zastávok na Suchom mýte a Hodžovom námestí. "Zastávky na Suchom mýte sú vyznačené v oboch smeroch a spolu so zastávkou na Hodžovom námestí umožňujú turistickým autobusom zastaviť v dobrej dostupnosti od hotelov, ako aj od historického centra mesta, a teda aj najnavštevovanejších turistických lokalít," informovalo mesto.



Viceprimátorka pripomenula aj existujúce kapacity, ktoré zostávajú pre turistických dopravcov naďalej zachované, ako napríklad Malá scéna, Bratislavský hrad, Chatam Sófer, Slavín či Fajnorovo nábrežie.