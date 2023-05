V Domici je po rokoch opäť možná podzemná plavba po riečke Styx

Kečovo 16. mája (TASR) - V jaskyni Domica v okrese Rožňava je po rokoch opäť možná podzemná plavba po riečke Styx. Prevádzke plavby dopomohli priaznivé prírodné pomery a charakter počasia. Pre TASR to uviedol správca jaskyne Ottó Lörincz.



"Naposledy sa plavilo v roku 2018 a teraz sa to opätovne podarilo," skonštatoval Lörincz. V tohtoročnej sezóne je podzemná plavba pre návštevníkov dostupná od konca apríla, okruh prehliadky spolu s plavbou má dĺžku približne 930 metrov.



Ako pre TASR vlani uviedla hydrogeologička Správy slovenských jaskýň (SSJ) Štátnej ochrany prírody SR Dagmar Haviarová, plavba v jaskyni Domica bola prvýkrát sprevádzkovaná v roku 1932. Na tieto účely bola umelo upravená časť podzemného toku Styx s cieľom pritiahnuť do jaskyne čo najviac návštevníkov. Prevádzku plavby od začiatku sprevádzali problémy s nedostatkom vody.



"Aktivita Styxu závisí hlavne od vonkajších klimatických pomerov, predovšetkým od množstva spadnutých zrážok a ich rozdelenia počas roka," vysvetlila Haviarová s tým, že stav toku je kolísavý a je veľmi ťažké ho predpovedať.



Jaskyňa Domica je najväčšou známou jaskyňou Slovenského krasu, spolu s jaskyňou Baradla v Maďarsku tvoria jaskynný systém s dĺžkou viac ako 30 kilometrov. Domica je charakteristická bohatou sintrovou výzdobou aj početným výskytom netopierov. Objavená bola v roku 1930 klubom československých turistov, o dva roky neskôr bola sprístupnená verejnosti. Domica patrí v rámci jaskýň Slovenského a Aggteleckého krasu do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.