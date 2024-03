V dvoch roklinách v Slovenskom raji vymenili drevené rebríky

Hrabušice 25. marca (TASR) - V rokline Suchá Belá nedávno dokončili výmenu všetkých drevených technických zariadení. Sústavu drevených rebríkov menili minulý týždeň aj v rokline Malý Kyseľ. Starosta Hrabušíc Marcel Kacvinský pre TASR potvrdil, že cieľom bolo k výmenám pristúpiť ešte pred začiatkom hlavnej turistickej sezóny.



"V Suchej Belej, ktorá je najnavštevovanejšia, sme to drevo navážali vrtuľníkom ešte na jeseň minulého roka. Využili sme dobré počasie a celé sme to dokončili nedávno. Vymenili sa všetky drevené rebríky v rokline, v rámci monitoringu sme si prešli stav tých technických zariadení a na základe odporúčaní Správy národného parku Slovenský raj sme riešili výmenu," priblížil starosta.



V rokline Malý Kyseľ menili časť turistickej infraštruktúry takmer dva týždne, keďže táto časť národného parku sa nachádza ďalej. Sústavy drevených rebríkov boli podľa Kacvinského vo veľmi zlom stave. "Skúsili sme novinku a použili sme agátové drevo, je to vizuálne krajšie a zároveň veríme, že to aj dlhšie vydrží," dodal.



V jednotlivých roklinách bude počas celého roka pokračovať aj prerezávanie stromov, ktoré vo viacerých častiach popadali ešte vlani. Niektoré rokliny boli v dôsledku toho na istý čas uzavreté. "Terén je tam dosť náročný a to množstvo popadaných stromov je veľmi veľké. V niektorých prípadoch ani nie je možné ich odstrániť, keďže sme v piatom stupni ochrany prírody a prístup do roklín je ťažký. Sú miesta, kde sa nedá prejsť suchou nohou, pretože aj stav vody je vysoký. Treba preliezať stromy, ľudia si musia zvyknúť, že sú v národnom parku a dostať to drevo z terénu je časovo veľmi náročné," dodal.



Kacvinský objasnil, že len navážanie materiálu vrtuľníkom stálo 10.000 eur a ďalších 10.000 eur stáli samotné práce, keďže ich často môžu vykonávať len špecialisti. Výmenu technických zariadení samosprávy financujú z poplatku za ich užívanie od turistov. Obce, ktorých kataster zasahuje do národného parku, jeho výšku od 1. apríla zmenia. Okrem Hrabušíc sú to Smižany, Letanovce a Spišské Tomášovce. "Od roku 2012 sa cena nemenila, po novom bude stáť vstup pre dospelú osobu tri eurá, pre deti do 15 rokov a seniorov to budú dve eurá, deti do šesť rokov to majú zdarma. V tomto poplatku bude po novom úrazové poistenie aj poistenie pre zásah Horskej záchrannej služby," konkretizoval starosta Hrabušíc. Vstup do Suchej Belej bude ešte o čosi drahší, dospelí po novom zaplatia štyri eurá, na základe lístka však môžu ísť do všetkých roklín. Cieľom je odľahčiť najvyťaženejšiu roklinu od náporu turistov a zabezpečiť ich rozptyl aj do iných častí národného parku. Ubytovaní návštevníci, ktorí zaplatia daň za prenocovanie v obci Hrabušice, budú od poplatku oslobodení.