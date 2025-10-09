< sekcia Regióny
V lete ľudia vo Zvolene navštevovali pamiatky i vežu kostola
Ľudí prilákala aj tohtoročná Country záhrada, keď sa na podujatí v Laniciach zišlo približne 3000 ľudí.
Autor TASR
Zvolen 9. októbra (TASR) - Okrem kultúrnych či športových podujatí návštevníci počas tohtoročného leta vo Zvolene tradične uprednostňovali historické a prírodné pamiatky, ako Pustý hrad či Zvolenský zámok. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška.
Dodal, že vyhľadávané sú aj Lesnícke a drevárske múzeum a kostolík v Zolnej. Podľa neho obľúbenou atrakciou naďalej ostáva návšteva veže katolíckeho kostola spolu s odborným výkladom, kroky turistov smerovali aj do arboréta Borová hora. „Prírodnými podmienkami, atraktívnymi výsadbami a autentickými scenériami, vysadenými rozmanitými druhmi a formami drevín poskytuje podmienky nielen na univerzitné vzdelávanie,“ reagoval riaditeľ arboréta Ivan Lukáčik.
Hovorca spomenul, že miestne informačné centrum navštívilo od júna do septembra viac ako 3000 ľudí. „Tento údaj však zahŕňa len tých, ktorí sa zastavili priamo v priestoroch centra, reálny počet turistov v meste bol vyšší,“ podotkol.
Ako ďalej uviedol, vysokú návštevnosť Zvolen zaznamenal v lete počas mestských osláv. Mesto sa ich rozhodlo spojiť s výročím narodenia jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín. „Sme hrdí, že práve naše mesto reprezentoval Ľudovít Štúr v uhorskom sneme. Dni mesta sú príležitosťou, ako upriamiť na nášho historického dejateľa ešte väčšiu pozornosť,“ vysvetlil zvolenský primátor Vladimír Maňka.
Svatuška konštatoval, že ľudí prilákala aj tohtoročná Country záhrada, keď sa na podujatí v Laniciach zišlo približne 3000 ľudí. „Ešte viac ich prišlo na tradičný septembrový výstup na Pustý hrad, ktorý sa opäť spájal s uctením si pamiatky Ľudovíta Štúra,“ reagoval. Súčasťou bola súťaž vo varení guľášu, na ktorej sa zúčastnilo 15 tímov z radov zvolenských inštitúcií a firiem. Počas letnej sezóny tiež vo Zvolene rozšírili digitálnu prezentáciu histórie mesta v priestoroch Starej radnice. „Prehliadku je možné absolvovať celoročne, záujem o ňu stačí nahlásiť v informačnom centre,“ uzavrel hovorca.
