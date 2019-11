V najvyšších polohách Tatier platí malé lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 27. novembra (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, aktuálne platí v najvyšších polohách Vysokých Tatier. Vzniklo vplyvom posledného sneženia sprevádzaného silným vetrom. Informoval o tom Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Vo vysokohorských žľaboch a muldách, najmä severných expozícií, sú nafúkané snehové dosky a vankúše. "Obzvlášť nebezpečné sú strmé žľaby, kde na tvrdú vrstvu napadlo a previalo do 40 centimetrov snehu," upozornil Kyzek.



Uvoľnenie lavíny je podľa Kyzeka možné pri veľkom dodatočnom zaťažení v strmom či extrémne strmom teréne. "Sneh sa vplyvom mierneho oteplenia postupne stabilizuje. Vzhľadom na to, že najbližšie dni neočakávame výraznejšie zrážky, sa situácia meniť nebude," doplnil.



V stredu bolo na horách prevažne zamračené počasie, lokálne polooblačno a v nižších pohoriach hmlisto. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od mínus štyroch do plus štyroch stupňov.