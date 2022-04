V okolí Domaše odstránili za dva roky takmer tristo čiernych stavieb

Kvakovce 21. apríla (TASR) – V okolí vodnej nádrže (VN) Domaša odstránili za uplynulé dva roky 291 objektov označených ako "čierne stavby". Likvidácia zvyšných 19 je na pleciach ich majiteľov, keďže ide o objekty znaleckým posudkom označené ako "stavby". Médiá o tom vo štvrtok informovala riaditeľka Správy povodia Bodrogu Eva Kolesárová.



Výsledkom iniciatívy samospráv z okolia VN Domaša na zbavenie brehov nádrže často neestetických provizórnych stavieb, v súčinnosti so Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP), bolo označenie spolu 311 objektov za nelegálne postavené. "Predtým, ako sme začali tieto stavby a objekty odstraňovať, nám znalecký ústav spracoval znalecký posudok, kde tieto objekty rozdelil na zariadenia, objekty, ktoré nemajú povahu stavby a vyložene stavebné objekty," ozrejmila Kolesárová s tým, že za "stavebné objekty" posudok určil stavby s elektrickou prípojkou alebo pevnými základmi. Na likvidáciu všetkých spolu 19 takýchto stavieb už príslušné stavebné úrady vydali rozhodnutia. "Teraz by mal začať plynúť čas, keď by si vlastníci týchto stavieb mali zabezpečiť ich odstránenie na vlastné náklady," doplnila s tým, že SVP situáciu s týmito objektmi monitoruje.



Proces odstraňovania čiernych stavieb sa podľa Kolesárovej ďalších slov stretol nielen s nevôľou niektorých vlastníkov, ale i s rabovaním počas ich dočasného uskladnenia na vyhradených priestranstvách na území jednotlivých obcí. SVP preto neskôr premiestňoval všetky nelegálne objekty na skládku tuhého komunálneho odpadu mesta Stropkov. Na vlastné náklady a vlastnými technickými prostriedkami a personálom takto SVP zlikvidoval viac ako 200 objektov, odstránenie ďalších zabezpečili ich majitelia. SVP na akciu vynaložil približne 350.000 eur.



"Likvidácia čiernych stavieb vyzerala spočiatku nemožne, ale netreba sa báť. Je to nepríjemné, ľudia aj nadávajú, ale nadávajú tí, ktorých sa to týka. Ale väčšina ľudí tento krok podporuje," skonštatoval starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ, pričom k podobnej aktivite povzbudil samosprávy s podobným problémom.



Podľa slov generálneho riaditeľa SVP Jozefa Krška budú vodohospodári v odstraňovaní čiernych stavieb pokračovať aj v okolí iných vodných stavieb v rámci Slovenska.