V Pieninách vznikne Náučný chodník horských záchranárov

Lesnica 28. februára (TASR) – V Pieninách pribudne nový náučný chodník, ktorý turistom napovie, ako sa bezpečne pohybovať v horskom prostredí. Chodník totiž budujú tamojší dobrovoľní horskí záchranári. Novinka v cestovnom ruchu by mohla pomôcť aj návštevnosti národného parku. Peter Popovič z Horskej služby Pieninského národného parku (HS PNP) v tejto súvislosti uviedol, že s prácami na realizácii chodníka sa začalo v polovici februára.



„Momentálne vytyčujeme konkrétne miesta, kde budú informačné tabule umiestnené, a takisto dolaďujeme ich obsah. Na dvanástich tabuliach budú predovšetkým užitočné informácie pre turistov, aby vedeli čo robiť v krízových situáciách, či kontakty na záchranné zložky na oboch stranách hranice. Časť turistického chodníka, na ktorom vzniká náučný chodník, totiž vedie hraničným hrebeňom Malých Pienin,“ doplnil Popovič.



Záchranári chcú aj takouto formou vzdelávať návštevníkov parku o bezpečnom pohybe vo vysokohorskom teréne v slovenskom a v poľskom jazyku. Miestna samospráva verí, že vďaka náučnému chodníku sa budú návštevníci Pienin cítiť v horách bezpečnejšie. "Úrazy sa stávajú často, aj preto bola v Lesnici zriadená Záchranná stanica HS," upozornil Popovič. Mnohým zbytočným nehodám sa podľa neho dalo predísť. Edukačné tabule horských záchranárov by mali v tomto pomôcť. Umiestnené budú na dvoch už existujúcich trasách vedúcich z Červeného Kláštora cez sedlo Cerla a Targov do obce Lesnica, druhá cez Haligovské skaly a hraničný hrebeň Malých Pienin až na Ľubovniansku vrchovinu.



„Takéto zmysluplné a kvalitné produkty cestovného ruchu v Pieninách potrebujeme. Chodník záchranárov je novinka, ktorá zatiaľ nemá na Slovensku obdobu,“ vysvetľuje riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Severný Spiš - Pieniny Erika Šalátová, ktorá projekt záchranárov zastreší marketingovo. Otvorenie náučného chodníka je plánované v druhej polovici júna tohto roka. Projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore Medzinárodného Vyšehradského fondu vo výške 9500 eur. Partnerom projektu je Pieninsky národný park, Horská služba Českej republiky a poľská horská služba.