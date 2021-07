V Prešovskom kraji jazdia štyri letné vlaky

Prešov 3. júla (TASR) – Dostať sa pohodlne na turisticky atraktívne miesta umožňujú počas leta v Prešovskom kraji štyri mimoriadne letné vlakové spojenia. S fungovaním od soboty do 19. septembra umožnia turistom navštíviť aj Národný park (NP) Poloniny. TASR o tom informoval František Baláž z marketingu Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.



Linky, ktoré v rámci podpory domáceho cestovného ruchu vypravia počas leta ZSSK v Prešovskom kraji, povedú po trasách Spišská Nová Ves – Levoča, Prešov – Banská Bystrica, Prešov – Stará Ľubovňa a Prešov – Stakčín. "Posledné menované spojenie je tohtoročnou novinkou a zároveň lákadlom pre milovníkov pešej turistiky, ako aj cykloturistiky, ktorí sa radi nechajú očariť panenskou prírodou najvýchodnejšieho národného parku na Slovensku, NP Poloniny," ozrejmil Baláž s tým, že obec Stakčín predstavuje "vstupnú bránu" do NP Poloniny s Karpatskými bukovými pralesmi zapísanými do svetového prírodného dedičstva UNESCO.



Na kultúrne UNESCO dedičstvo je bohatá bývalá metropola Spiša, mesto Levoča. Ako Baláž priblížil, za hradbami sa v mestskej pamiatkovej rezervácii nachádza viac ako 300 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok. "Veľkým lákadlom ostáva aj naďalej mesto Stará Ľubovňa s jeho dominantou Ľubovnianskym hradom," doplnil a pripomenul, že na trase Prešov – Stará Ľubovňa je tiež možné prestúpiť na vlakové spojenie do poľskej Muszyny.



"Okrem cieľových bodov sú zaujímavé aj prístupné stanice, ktoré ponúkajú ďalšie prírodné a kultúrne atraktivity, či už je to napríklad hrad Šariš, oscarové mesto Sabinov, hrad Plaveč na trase do Starej Ľubovne, alebo ďalšie početné množstvo hradov na trase do Stakčína či samotné mesto Snina, kde sa nachádza príjemná zóna na kúpanie Sninské rybníky a miestny kaštieľ," dodal výkonný riaditeľ KOCR Martin Janoško. Kompletná ponuka tipov na výlety v Prešovskom kraji je dostupná na internetovej stránke www.severovychod.sk.