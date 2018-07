V Slovenskom raj pribudli trasy na nordic walking a cykloturitiku

Ilustračná snímka

Spišská Nová Ves 5. júla (TASR) – V Slovenskom raji pripravili počas leta viacero noviniek. Riaditeľka tamojšej Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Zuzana Záborská uviedla, že jednou z nich sú vyznačené trasy pre tzv. nordic walking v Stratenskom kaňone a v Stratenskej Píle.konštatovala.Cez nový návštevný poriadok sa OOCR púšťa aj do vyznačenia prvých 100 kilometrov konských trás, ktoré budú na severnej i južnej strane Slovenského raja. OOCR preberá na seba práve značenie tratí v teréne.zdôraznila riaditeľka.Okrem toho v lete posilnili autobusové spoje zo Spišskej Novej Vsi do Slovenského raja, vďaka rekonštrukcii cesty cez Kopanecké sedlo aj smerom do Stratenej.dodala Záborská.Vlani rokliny a chodníky v národnom parku blízko Spišskej Novej Vsi navštívilo približne 650.000 turistov.dodala Záborská. Turistickú kartu vydávajú pre ubytovaných hostí v partnerských zariadeniach, ktorých je v súčasnosti približne 15. Vďaka nej môže návštevník získať niekoľko možností zliav na produkty cestovného ruchu, ako napr. vstup na Spišský hrad, do ZOO a ďalšie.V posledných rokoch zaznamenali v Slovenskom raji okrem tradičných návštevníkov z okolitých krajín zvýšený počet Rusov, Ukrajincov či Izraelčanov, Angličanov i Nemcov a Rakúšanov.konštatovala riaditeľka.Návštevníci Slovenského raja podľa nej s radosťou prijímajú nové produkty, ktoré zatraktívňujú návštevu tohto územia. Majú však snahy, aby sa napr. predĺžilo obdobie možnosti návštevy feraty v rokline Kyseľ.zhodnotila Záborská.V súvislosti napr. s možnosťou splavovať Hornád upozornila na dosahy zmien klímy a udržateľnosť niektorých produktov cestovného ruchu. Môže sa teda stať, že pre dlhotrvajúce sucho sa splavovať tento úsek Slovenského raja vôbec nebude.uzavrela Záborská.