V Slovenskom raji pribudli tri nové turistické prístrešky
Cieľom aktivity je nielen zvýšiť komfort návštevníkov Slovenského raja, ale aj usmerniť ich pohyb v území tak, aby sa chránila vzácna príroda.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 9. septembra (TASR) - V Slovenskom raji pribudli tri nové turistické prístrešky v rámci projektu Probiota. Správa Národného parku (NP) Slovenský raj informovala, že posiedky a dve desiatky nových lavičiek osadili v uplynulých týždňoch na vysoko frekventovaných turistických trasách.
Prístrešky s lavičkami a stolom pribudli v lokalitách Bikšová lúka, Suchá Belá-vrch a Malé Zajfy. „Súčasťou každého z nich je aj turistická mapa, ktorá návštevníkom poskytne potrebné údaje na orientáciu v teréne a priblíži pravidlá pohybu v národnom parku,“ uviedla Správa NP.
Cieľom aktivity je nielen zvýšiť komfort návštevníkov Slovenského raja, ale aj usmerniť ich pohyb v území tak, aby sa chránila vzácna príroda. Ochranári chcú takouto formou zároveň ponúknuť príjemné miesta na oddych. „Veríme, že nové prvky infraštruktúry prispejú k lepšiemu zážitku z pobytu v prírode a zároveň podporia trvalo udržateľný turizmus,“ uzavrela Správa NP.
