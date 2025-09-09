Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Slovenskom raji pribudli tri nové turistické prístrešky

Roklina Suchá Belá v Národnom parku Slovenský raj. Foto: TASR – Milan Kapusta

Cieľom aktivity je nielen zvýšiť komfort návštevníkov Slovenského raja, ale aj usmerniť ich pohyb v území tak, aby sa chránila vzácna príroda.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 9. septembra (TASR) - V Slovenskom raji pribudli tri nové turistické prístrešky v rámci projektu Probiota. Správa Národného parku (NP) Slovenský raj informovala, že posiedky a dve desiatky nových lavičiek osadili v uplynulých týždňoch na vysoko frekventovaných turistických trasách.

Prístrešky s lavičkami a stolom pribudli v lokalitách Bikšová lúka, Suchá Belá-vrch a Malé Zajfy. „Súčasťou každého z nich je aj turistická mapa, ktorá návštevníkom poskytne potrebné údaje na orientáciu v teréne a priblíži pravidlá pohybu v národnom parku,“ uviedla Správa NP.

Cieľom aktivity je nielen zvýšiť komfort návštevníkov Slovenského raja, ale aj usmerniť ich pohyb v území tak, aby sa chránila vzácna príroda. Ochranári chcú takouto formou zároveň ponúknuť príjemné miesta na oddych. „Veríme, že nové prvky infraštruktúry prispejú k lepšiemu zážitku z pobytu v prírode a zároveň podporia trvalo udržateľný turizmus,“ uzavrela Správa NP.
