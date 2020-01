V Tatrách a v Malej Fatre trvá mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 3. januára (TASR) - Vo vyšších polohách Vysokých, Západných, Nízkych Tatier a Malej Fatry trvá mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V nižších a stredných polohách, ako aj vo Veľkej Fatre je z dôvodu nízkej výšky snehovej pokrývky malá lavínová hrozba, prvý stupeň. TASR o tom v piatok informoval Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Snehová pokrývka je podľa Kyzeka od posledného sneženia všeobecne dobre spevnená. Výnimkou sú svahy a žľaby, kde je previate väčšie množstvo snehu z posledného sneženia sprevádzaného silným vetrom. "Ide najmä o južné, juhovýchodné a východné orientácie. Od štvrtka (2. 1.) pretrváva silné oteplenie a slnečné počasie. To znamená, že hlavným lavínovým problémom ostáva mokrý sneh na slnkom osvietených svahoch," spresnil s tým, že vyskytnúť sa môžu menšie až stredne veľké spontánne lavíny z mokrého snehu.



Ráno bolo na horách jasno, na podhoriach lokálne hmlisto. Teploty vzduchu sa pohybovali od mínus dvoch do plus piatich stupňov Celzia. Fúkal čerstvý, juhozápadný až západný vietor. "Za posledných päť dní nový sneh prakticky nepripadol. Naposledy snežilo 25. až 28. decembra, kedy pripadlo 20 až 60 centimetrov snehu, prevažne na severe Tatier. Celková výška snehu je výrazne podpriemerná, v polohách do 1600 metrov je to desať až 50 centimetrov, nad 1800 metrov 40 až 120 centimetrov," doplnil Kyzek.