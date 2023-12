V Tatrách a vo Fatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 27. decembra (TASR) - Vo Vysokých a Západných Tatrách, západnej časti Nízkych Tatier a vo Fatrách platí v stredu mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo východnej časti Nízkych Tatier platí malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň. Informoval o tom Martin Buliak zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Hlavným lavínovým problémom je vetrom previaty sneh, a to na severovýchodných, východných a juhovýchodných orientáciách svahov nad hranicou lesa. "Na takýchto miestach, najmä na veľmi strmých záveterných svahoch, sa nachádzajú lokálne dosky a vankúše nestabilného naviateho snehu, ktorý leží na zmrznutom podklade," uviedol.



Snehová pokrývka sa počas periódy oteplenia od nedele (24. 12.) do utorka (26. 12.) vo všetkých horstvách Slovenska premočila a výrazne stratila na výške. "Úbytok bol v priemere od 15 do 25 centimetrov za 24 hodín. Po nočnom ochladení sa vytvorila v nižších polohách na povrchu pokrývky kôra, vo vyšších polohách ľadová vrstva. Len v najvyšších polohách možno nájsť ešte suchý neprerobený sneh, ktorý silný vietor transportoval na záveterné strany svahov a je uložený v lokálnych vankúšoch a doskách," doplnil.



Do horstiev Slovenska sa presunie v stredu okraj vysokého tlaku vzduchu, čo prinesie ochladenie. "Teploty klesnú opäť pod bod mrazu, čo pozitívne ovplyvní stabilitu snehovej pokrývky. Nebezpečné sú extrémne strmé svahy končiace terénnou pascou, situované na záveternej strane hrebeňov. Samovoľné lavíny sa nepredpokladajú," dodal Buliak.