Turizmus v Z. Hámroch má podporiť aj zrekonštruovaná úzkokoľajka

Zemplínske Hámre 9. apríla (TASR) – Rozšíriť ponuku aktívneho trávenia voľného času v turisticky atraktívnej obci Zemplínske Hámre v Sninskom okrese má projekt Rekonštrukcia trate bývalej úzkokoľajky. Nová komunikácia prepojí obec s rekreačnou oblasťou Sninské rybníky a zároveň poskytne priestor pre bicyklovanie či bežkovanie. Ako pre TASR potvrdil starosta obce Ján Kepič, zo stanice na jej začiatku, v miestnom kameňolome, by ešte tento rok mal premávať i cestný vláčik.



"Cez les vytvoríme približne 3,6 kilometra novej asfaltovej komunikácie, ktorá by mala prepojiť Sninské rybníky a rekreačnú lokalitu Zemplínske Hámre, turistické informačné centrum a športovo-rekreačný areál Barnova Rika," predstavil Kepič jednu z častí projektu INTERREG s celkovým rozpočtom vo výške presahujúcej 750.000 eur.



Pre komplikované verejné obstarávanie a pandémiu nového koronavírusu obec tiež tretí rok obstaráva cestný vláčik, ktorý má na tejto trase premávať. Drevostavba, ktorá má slúžiť ako jeho zastávka, už neďaleko turistického informačného centra a posledných zastávok Hámorského náučného chodníka stojí.



Časť novej cesty, vznikajúcej na podloží jednej z mnohých úzkokoľajných tratí v okolí, má byť osvetlená. "Je to veľmi žiadané. Najmä v zimných mesiacoch sa tým predĺži doba, keď sa bude dať cesta využívať," ozrejmil starosta, pričom pripomenul najmä využitie novej komunikácie na športové účely.



Nad obcou by podľa ďalších Kepičových slov mohla vzniknúť ešte jedna nová cyklotrasa, spájajúca obec s mestom Snina po "hornej ceste". Obci sa v uplynulých mesiacoch pri pozemkových úpravách podarilo vytvoriť nové komunikácie miestami dlhé aj 2,5 – tri kilometre, niektoré z nich by chcela počas tohto roka spevniť. "Ak by sa to podarilo a podarilo by sa nám zrealizovať ďalšiu etapu pozemkových úprav a získali by sme peniaze, chceli by sme vybudovať túto ďalšiu cyklotrasu," vysvetlil s tým, že v poslednej etape bude úspech projektu závisieť aj od spolupráce okresného mesta.