V Západných Tatrách zasahoval záchranársky vrtuľník

Zuberec 27. júla (TASR) – Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Popradu letela v pondelok ráno do Západných Tatier. V oblasti Sivého vrchu potreboval pomoc 35-ročný turista, ktorý si vykĺbil rameno a nedokázal pokračovať ďalej v zostupe. TASR o tom informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.



"Lekárku do terénu vysadili pomocou techniky palubného navijaka - zranenie mužovi ošetrila. Z miesta ho evakuovali v transportnej sedačke," priblížila Hopjaková. Počas medzipristátia muža záchranári preložili na palubu a letecky transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.