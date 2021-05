Vodný park v Liptovskom Mikuláši sprístupnil svoj celoročný areál

Liptovský Mikuláš 28. mája (TASR) – Vodný park v Liptovskom Mikuláši od štvrtka (27. 5.) opäť sprístupnil svoj celoročný areál. K dispozícii je sedem bazénov a päť toboganov. TASR o tom informoval Marián Galajda zo spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR).



"Vodný park, ktorý bol uzavretý od októbra 2020, otvoril od 22. apríla pre skupiny maximálne šiestich osôb v dvoch bazénoch. Ústup pandémie priniesol uvoľnenie preventívnych opatrení a Tatralandia sa vo štvrtok nadýchla k reštartu," zhodnotil Galajda.



Riaditeľ vodného parku Igor Mráz priblížil, že fungovanie nastavili tak, aby si mohol vybrať každý – či chce prísť na tri hodiny alebo na celý deň. "Sme pripravení pri dodržaní všetkých preventívnych opatrení poskytnúť ľuďom maximum zážitkov tak, ako sú u nás zvyknutí," uviedol.



Preventívne opatrenia vo vodnom parku určuje COVID semafor. Aktuálne sa musí každá osoba využívajúca služby preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo PCR testu nie starším ako 72 hodín. "Táto povinnosť neplatí pre deti do desiatich rokov, zaočkovaných a osoby, ktoré sa preukážu potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 v zmysle vyhlášky," vysvetlil Galajda.



Návštevníci môžu využiť testovacie kapacity mobilného odberového miesta priamo pred vstupom. Je otvorené v čase od 9.00 do 16.30 h. "Vstup do vodného parku je možný výlučne s prekrytými dýchacími cestami. Platí to pre vstupný vestibul a spoločné priestory šatní. Toto nariadenie sa nevzťahuje na pobyt v bazénoch, wellness centre, saunovom svete a gastronomických zariadeniach," dodal Galajda.