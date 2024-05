Výzva Hybaj na bajk pokračuje cyklistickým výletom pod Poľanou

Banská Bystrica 20. mája (TASR) - V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) pokračuje cyklovýzva s názvom Hybaj na bajk májovým výletom pod Poľanou. Cieľom je objavovať zákutia kraja v sedle bicykla. TASR o tom informovala Zuzana Jóbová z krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, ktorá výzvu zastrešuje.



Dodala, že program komunitnej jazdy sa začne v piatok (24.5.) prednáškou s diskusiou o športovej výžive v horskom hoteli na Látkach v Detvianskom okrese. V sobotu (25.5.) účastníkov čaká približne 37 kilometrov po podpolianskych lazoch, s prevýšením približne 900 metrov. Trasa je vhodná pre horské i krosové bicykle. "Zvládnu ju aj menej skúsení cyklisti. Stúpania nie sú príliš prudké a nesú sa skôr v príjemnom duchu," objasnila. Súčasťou výletu budú výhľady na detvianske lazy či nádrž pitnej vody Málinec. V cieli čaká účastníkov občerstvenie, ľudová hudba aj remeselný trh s lokálnymi výrobkami.



Výzva s názvom Hybaj na bajk nadväzuje na predchádzajúce ročníky a trvá do konca júna. Upriamiť má pozornosť na viac ako 4500 kilometrov značených cykloturistických trás v kraji. Tento ročník je zameraný na jazdy v kopcoch a určený je aj pre náročnejších cyklistov. "Nebude chýbať jedna z najnáročnejších trás na Slovensku, na vrchol Krížna vo Veľkej Fatre, či výstup na Kráľovu hoľu v Nízkych Tatrách alebo Sitno v Štiavnických vrchoch," spresnila Jóbová.



Zapojiť sa môže každý uverejnením fotky z výletu na bicykli na sociálnej sieti. Musí to však byť s dvoma povinnými hashtagmi výzvy a ľudia budú v hre o ceny. "Do pondelkových žrebovaní o týždenné výhry budú zaradené fotografie, ktoré prišli v predchádzajúcom týždni," vysvetlila špecialistka pre cykloturistiku v Banskobystrickom kraji Iveta Ceferová. V záverečnom žrebovaní budú všetky fotky, ktoré boli uverejnené od prvého dňa tohtoročnej výzvy.