Z Muráňa začal k sysľovisku premávať bezplatný turistický vláčik

Muráň 2. mája (TASR) - Obec Muráň v okrese Revúca v stredu (1. 5.) spustila prevádzku nového turistického vláčika, ktorý návštevníkov zadarmo odvezie k obľúbenému sysľovisku Biele vody na Muránskej planine. V obci tiež pribudlo nové veľkokapacitné parkovisko, kde môžu návštevníci bezplatne odstaviť svoje auto. Pre TASR to uviedol starosta obce Roman Goldschmidt.



Nákup nového turistického vláčika za približne 300.000 eur financovala samospráva z projektu v rámci plánu obnovy. Slúžiť má najmä na dopravu turistov k sysľovisku, ktoré patrí k najnavštevovanejším lokalitám Muránskej planiny. "Máj a jún budeme v skúšobnom režime. Kým sa ľudia naučia, kde majú parkovať, pretože všetci chcú parkovať pri sysľovisku," skonštatoval Goldschmidt. Ako dodal, vláčik bude z obce a späť premávať zatiaľ cez víkendy a sviatky, a to niekoľkokrát do dňa.



Turistický vláčik má podľa starostu pomôcť odbremeniť dopravu v blízkosti sysľoviska, kde sa najmä počas voľných dní či prázdnin koncentruje veľké množstvo áut. Za týmto účelom v Muráni vzniklo aj veľkokapacitné parkovisko, na ktorého zriadenie získala Správa Národného parku (NP) Muránska planina financie rovnako z plánu obnovy.



Veľkokapacitné parkovisko v Muráni sa nachádza pri futbalovom ihrisku pred koncom obce smerom na Prednú Horu, parkovanie pre verejnosť je bezplatné. Návštevníci sa pešo za pár minút dostanú do centra obce, k zastávke turistického vláčika či k náučnému chodníku na Muránsky hrad, v ktorého úvode sa nachádza aj začiatok pešej turistickej trasy smerujúcej k sysľovisku.



"Odbočka je zatiaľ označená provizórne, v dohľadnej dobe na trase pribudnú turistické značky, ktoré vás dovedú za sysľami a pokračovať budú až do sedla Predná hora," priblížil na sociálnej sieti národný park.