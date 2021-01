Záchranná akcia na Ďumbieri zamestnala vyše 20 horských záchranárov

Liptovský Mikuláš 28. januára (TASR) – Záchrana slovenského turistu, ktorý spadol z vrcholu Ďumbiera v Nízkych Tatrách, zamestnala v stredu (27. 1.) vyše 20 horských záchranárov. Podľa svedkov muž spadol s prevejom do severnej steny a nemali s ním žiadny kontakt. Horskí záchranári o tom vo štvrtok informovali na sociálnej sieti.



Na hrebeni fúkal silný nárazový vietor a bola slabá viditeľnosť, ktoré nedovolili nasadenie leteckej techniky. Prvá skupina záchranárov z Nízkych Tatier sa vyviezla na Chopok, odkiaľ pokračovala pozemne na Ďumbier. Druhá skupina postupovala Jánskou dolinou pod severnú stenu. Postup záchranárom komplikoval silný nárazový vietor a množstvo nového snehu. Z miesta pádu turistu urobili spusty lanovou technikou do severnej steny Ďumbiera v dĺžke 300 metrov. Podľa ďalších zverejnených informácií muža našli približne 100 metrov pod stenou, na povrchu odtrhnutej lavíny. "Ako zázrakom mal slovenský turista po takom dlhom páde zachované základné životné funkcie," konkretizovali horskí záchranári.



Mužovi poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a následne ho zateplili. Na nosidlách ho transportovali do Jánskej doliny, kde ho odovzdali privolanej posádke rýchlej lekárskej pomoci. S tou pokračoval vo vážnom zdravotnom stave do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.



Záchranná akcia sa skončila v neskorých večerných hodinách, dodali horskí záchranári.