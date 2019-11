Zimnú sezónu na Chopku odpálil pukom M. Handzuš

Jasná 29. novembra (TASR) – Zimnú sezónu na Liptove v piatok oficiálne otvoril hokejista Michal Handzuš odpálením puku na Chopku. TASR o tom informovala manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová.



Doplnila, že na lyžovačku si lyžiari pre nepriazeň počasia ešte chvíľu počkajú, ale Chopok pokryl sneh a netradične sa na ňom počas otvorenia sezóny korčuľovalo. "Známi hokejisti z Horehronia Michal Handzuš, Tomáš Surový, Lukáš Bambúch a z Liptova Ján Laco, Martin Cibák, Martin Kriška si zahrali mixy aj s malými hráčmi z týchto regiónov," uviedla Šarafínová.



Podľa riaditeľky OOCR Región Liptov Dariny Bartkovej bolo otvorenie sezóny opäť netradičné. "Naši hokejisti sú aj lyžiari a Chopok je im blízky. Podporili náš nápad, prišli a zobrali aj hokejové nádeje. Radi by sme aj takto dali do sveta signál, že sme na zimnú sezónu pripravení a čakáme už len na priaznivejšie počasie. Aby stredisko Jasná mohli jeho prevádzkovatelia intenzívne zasnežovať a následne potešiť všetkých lyžiarov," dodala Bartková.



"Veríme, že v Jasnej začneme lyžovať už čoskoro. Počasie bolo netypicky teplé. Aj to, čo sme zasnežili, sa postupne roztopilo. Našťastie už u nás zima panuje, postupne sa schladzuje. Zasnežujeme a urobíme maximum pre to, aby sme potešili všetkých milovníkov lyžovania. Odporúčame všetkým, aby sledovali náš web aj sociálne siete a nenechali si prvú lyžovačku ujsť," povedal riaditeľ strediska Jasná Matej Hulej.



Predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč pripomenul, že podľa údajov zo Štatistického úradu SR dosiahol región v minulej zimnej sezóne 643.406 prenocovaní, čo predstavuje medziročný nárast až 13,6 percenta. "Najväčší tlak je v zimnej sezóne na ubytovanie v Jasnej, kde sú kapacity v top termínoch rýchlo vypredané. Ubytovanie sa najlepšie predáva v bezprostrednej blízkosti svahov, ale vďaka našej sieti bezplatných liniek Ski & Aqua busov si lyžiari môžu dopriať pohodlnú lyžovačku, aj keď sú ubytovaní desiatky kilometrov ďalej. Skibusy začnú premávať už 23. decembra. Ich počet z dôvodu vysokého dopytu opäť zvyšujeme a zavádzame aj novinku v podobe monitoringu skibusov cez aplikáciu Liptov," upozornil Blcháč.



"Vďaka mobilnej aplikácii budú lyžiari vedieť nielen grafikon liniek a jázd, ale aj ich prípadné meškanie. Zároveň inštalujeme v stredisku LED displeje, na ktorých budú priamo zobrazené aj minúty do odchodu autobusov. Apelujeme na lyžiarov, aby využívali skibusy, keďže je to ekologickejšie riešenie, a zároveň odľahčujeme dopravu do Demänovskej doliny," zdôraznil Blcháč.



Podujatie otvorenia sezóny s hokejistami spolu so strediskom Jasná a OOCR Horehronie realizovala OOCR Región Liptov a použila naň aj prostriedky z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške viac ako 5000 eur, uzavrela Šarafínová.