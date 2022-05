Zipline v Gombaseku má prepojiť kemp s kláštorom

Slavec 25. mája (TASR) – Približne 500 metrov dlhá zipline dráha v Gombaseku, miestnej časti obce Slavec v okrese Rožňava, by mala vzniknúť ešte tento rok. Pre TASR to uviedol Péter Kocskovics z občianskeho združenia (OZ) Pre rozvoj Gombaseku s tým, že do konca októbra je potrebné vyčerpať dotáciu, ktorou projekt podporil Košický samosprávny kraj.



Štartovacou stanicou zipline dráhy má byť kempingový areál v Gombaseku. Prostredníctvom atrakcie sa záujemcovia dostanú ku koncovej stanici, ktorá sa bude nachádzať pri pozostatkoch historického pavlínskeho kláštora. "Pôvodne sme plánovali trojstanicovú dráhu, pre nárast cien v stavebníctve sme to však museli preprojektovať," prezradil Kocskovics.



V súčasnosti je projekt zipline dráhy vo fáze verejného obstarávania na dodávateľa, v týchto dňoch by malo byť ukončené predkladanie ponúk. Predpokladaná cena zákazky je viac ako 266.000 eur bez DPH, Košický samosprávny kraj projekt podporil sumou 200.000 eur.



Realizátori projektu si od zipline dráhy sľubujú zvýšenie atraktivity Gombaseku v oblasti cestovného ruchu i prilákanie nových návštevníkov. V kempingovom areáli sa pravidelne koná aj multižánrový festival Letný tábor Gombasek, ktorý je najväčším podujatím maďarskej mládeže na Slovensku. K atraktivite lokality prispieva i neďaleká Gombasecká jaskyňa.



Zakladajúcimi členmi OZ Pre rozvoj Gombaseku sú členovia OZ Sine Metu, ktoré v roku 2016 kúpilo tunajší kempingový areál a o rok neskôr aj areál pavlínskeho kláštora. Od tohto obdobia sa združenia venujú rekonštrukcii a modernizácii kempu i revitalizácii pozostatkov kláštora, pri ktorom v roku 2019 pribudla aj vyhliadková veža.