Muránske hradné hry prinesú rozprávky i stredoveký tábor

Muráň 10. júna (TASR) - Rozprávkové predstavenia, vystúpenie sokoliarov či stredoveký tábor prinesú na hrad Muráň v sobotu (14. 6.) Muránske hradné hry. Návštevníkom bude k dispozícii aj kyvadlová doprava. TASR o tom informovala oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Gemer.



Muránske hradné hry sa začnú v sobotu o 10.00 h na Veľkej lúke v podaní Divadla pod balkónom z Banskej Bystrice. Divadelníci pre návštevníkov pripravili dve rozprávkové predstavenia, a to Soľ nad zlato a Hamletiáda. V rámci podujatia je pripravený aj rôznorodý sprievodný program.



„Návštevníci môžu spoznať a ochutnať remeselné výrobky regiónu Gemer - Malohont, preskúmať drevené hry inšpirované stredovekom, navštíviť stredoveký tábor či sa zabaviť s veselými kaukliarmi,“ priblížili organizátori s tým, že chýbať nebudú ani sokoliari či jazdy na koči.



Súčasťou Muránskych hradných hier sú každoročne aj environmentálne hry, ktoré pripravuje Správa Národného parku (NP) Muránska planina. Návštevníkov čaká aj ochutnávka stredovekej kuchyne, koncert dobovej hudby či vystúpenia šermiarov.



Na Muránsky hrad bude počas sobotňajších slávností premávať aj kyvadlová doprava. „V čase od 9.30 do 11.30 h budú premávať autobusy zo železničnej stanice v Muráni cez Prednú Horu na Veľkú lúku. Naspäť sa budú návštevníci môcť odviezť medzi 17.00 a 18.30 z Veľkej lúky späť do Muráňa a na Prednú Horu,“ uviedli organizátori.



Muránske hradné hry sa konajú už od roku 2004, každoročne ich navštívi niekoľko stoviek ľudí. Podujatie organizuje obec Muráň v spolupráci s OOCR Gemer a Správou NP Muránska planina.