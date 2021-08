Nad obcou Sklené Teplice turistov uvíta dizajnový totem

Sklené Teplice 20. augusta (TASR) – Pri zaniknutom hrade Teplica nad obcou Sklené Teplice v okrese Žiar nad Hronom pribudol nový turistický mobiliár. Tvorí ho dizajnový totem a informačná tabuľa, ktorá návštevníkov zoznámi s históriou lokality patriacej do projektu Pohronskej hradnej cesty Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Ako TASR informovala Zuzana Jóbová z Rozvojovej agentúry BBSK, podobné prvky postupne pribúdajú aj v ďalších lokalitách hradnej cesty pri rieke Hron.



Uvítací totem aj jednotlivé časti informačnej tabule sú vytvorené z cortenového materiálu, ktorý v exteriéri vytvára prirodzenú hrdzavú patinu. Mobiliár vychádza z katalógu návrhov turistického mobiliáru, ktorý je výsledkom architektonicko-krajinárskej súťaže. Jej cieľom bolo vytvoriť jednotný mobiliár pre turisticky frekventované lokality Pohronskej hradnej cesty.



„Taktiež v súčasnej digitálnej dobe môže slúžiť ako fotopoint pre šírenie fotografií z navštívených lokalít Pohronskej hradnej cesty prostredníctvom internetu. Informačná tabuľa zase svojím masívnym dreveným rámom pripomína prvky gotických okenných šambrán a perforovaný plech pripomína okennú výplň, čo v spojitosti symbolizuje akoby okno do minulosti,“ zhrnul jeden z autorov návrhu Lukáš Vasko.



Predstavenia mobiliáru pri hrade Teplica sa zúčastnil aj predseda BBSK Ján Lunter, podľa ktorého je projekt Pohronskej hradnej cesty jednou z nosných produktových línií rozvoja cestovného ruchu v kraji. „Za posledné tri roky sme zrealizovali na hradoch popri Hrone 12 rozvojových zámerov v celkovej hodnote takmer 130.000 eur, som rád, že jednotný mobiliár na Pohronskej hradnej ceste je jedným z podporených projektov,“ uviedol Lunter.



Uvítací totem môžu návštevníci už dnes nájsť aj pred Biskupským kaštieľom v Žiari nad Hronom a rovnako i na hradoch Revište a Šášov. Onedlho by mali pribudnúť aj pred kláštorom v Hronskom Beňadiku a pod zaniknutými hradmi Bzenica a Rudno, kde budú osadené i nové informačné tabule. „Neskôr počas septembra pribudnú i turistické lavičky a smerové ružice na vyhliadke delovej bašty na Revišti,“ dodala Mária Pátková z oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Gron.