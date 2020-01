V Ždiari nápor turistov zvládli, v Tatrách bol viackrát dopravný klaps

Vysoké Tatry/Ždiar 5. januára (TASR) – Návštevnosť počas tzv. zlatého týždňa cez vianočné a novoročné sviatky bola vo Vysokých Tatrách porovnateľná s vlaňajškom. „V našich strediskách v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese sme zaznamenali zhruba päť- až desaťpercentný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka. To však poznačilo predovšetkým nepriaznivé počasie. Z dlhodobého hľadiska je návštevnosť na približne rovnakej úrovni,“ uviedol obchodno-marketingový manažér strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.



Na prelome rokov mali hotelové kapacity úplne vypredané, šlo najmä o trojdňové pobyty. Výnimkou však neboli ani hostia, ktorí prichádzali aj na celý týždeň, aby si okrem lyžovačky užili aj ostatné služby a atrakcie v regióne.



„Napriek upraveným zjazdovkám a stabilnej návštevnosti stredísk, evidujeme zvyšujúcu sa intenzitu individuálnej dopravy, ktorá sa podpísala pod niekoľko kolapsov najmä v Starom Smokovci, ktorý je dopravným uzlom pre celé Tatry. Počas zlatého týždňa došlo k opakovaným kolapsom dopravy najmä v ranných a popoludňajších časoch pri príchode a odchode návštevníkov,“ dodal Brodanský. Zvyšujúca sa intenzita automobilovej dopravy, ktorá sa podpísala pod opakované dopravné kolapsy počas zlatého týždňa, si podľa neho vyžaduje nové systémové riešenia v oblasti dopravy, ktoré by mali byť prínosom pre celé územie. „V opačnom prípade sa počet dopravných kolapsov bude zvyšovať. Preto je nevyhnutné riešiť dopravu zo strany miestnej aj regionálnej samosprávy, vrátane príslušných štátnych orgánov. Hovoríme o odklonení dopravy, ako aj parkovacích plochách,“ ozrejmil Brodanský.



S istými návrhmi na riešenie problémov s dopravou prišiel aj najväčší prevádzkovateľ lyžiarskych stredísk vo Vysokých Tatrách. Ide napríklad o lanovku z Hrebienka na Skalnaté pleso, či projekt parkoviska hneď pri vstupe do Tatranskej Lomnice pod Cestou Slobody. Realizácia týchto zámerov je však pre kritiku verejnosti zatiaľ v nedohľadne.



V neďalekej Bachledovej doline by sa z pohľadu návštevnosti dalo za „zlatý týždeň“ označiť obdobie od 30. decembra do 6. januára. „Je to najmä z dôvodu, že po odmäku v týždni pred Vianocami, bolo potrebné veľa zjazdoviek nanovo zasnežovať a dosnežovať. Stredisko tak bolo opätovne otvorené od 25. decembra, zo začiatku s troma zjazdovkami a postupne pribúdali ďalšie. Momentálne máme otvorené takmer všetky zasnežované zjazdovky, bežeckú i sánkarskú trať,“ uviedla marketingová manažérka strediska Bachledka Ski & Sun Martina Múdra.



Najväčší nápor návštevníkov bolo podľa nej cítiť okolo Silvestra a pár dní po Novom roku. Priemerne v tomto období navštívi stredisko okolo 2500 ľudí denne, v silné dni aj viac ako 3000. Peší turisti smerujúci na Chodník korunami stromov Bachledka pritom tvoria približne 30 až 40 percent návštevníkov. „Národnostne je to u nás už roky podobné, Slováci tvoria približne 60 percent klientov, takmer 40 percent sú Poliaci a v malom množstve ostatné národnosti. Zmenou oproti minulým rokom je čoraz častejší výskyt turistov z iných krajín, ktorí sa u nás donedávna veľmi nevyskytovali ako Izrael, Veľká Británia, USA či Holandsko,“ doplnila Múdra.



Nápor v silné dni sa snažia zvládnuť najlepšie, ako sa dá, personálne sú posilnené všetky prevádzky a prioritne obsluha parkoviska. Podľa Múdrej situáciu s dopravou pomohli vyriešiť najmä vlaňajšie opatrenia, napríklad zväčšenie odstavných plôch a výmena lanovky z Bachledovej doliny za kabínovú lanovku. „Preprava turistov je tak plynulejšia. Z investícií a zmien pomohla aj prestavba a rozšírenie križovatky z hlavnej cesty do Bachledovej doliny či vybudovanie chodníkov v Ždiari. Peší tak už nechodia po ceste I. triedy smerom do Ždiaru, ako to roky bolo. Tieto dve investície veľmi pomohli plynulému toku dopravy a bezpečnému pohybu chodcov,“ skonštatovala Múdra.



V stredisku neďaleko obce Ždiar v zime pribudla na vrchole nová reštaurácia, zväčšili a personálne posilnili lyžiarsku školu, pribudol detský areál so službou stráženia detí a je tam aj 2,5 kilometra dlhá sánkarská trať, ktorá priniesla alternatívu pre nelyžiarov.