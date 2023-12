Turňa nad Bodvou žiada obyvateľov, aby nepoužívali hlučnú pyrotechniku

Turňa nad Bodvou 21. decembra (TASR) - V Turni nad Bodvou v okrese Košice-okolie aj tento rok evidujú používanie petárd ešte pred Silvestrom. Obec v tejto súvislosti obyvateľov žiada, aby ich nepoužívali v období, keď je to zakázané. Ako pre TASR povedal starosta Atila Oravecz, vianočné a novoročné sviatky sa dajú osláviť aj bez hlučnej pyrotechniky.



"Už teraz ich počuť každý deň. Púšťajú ich hlavne deti, a to najmä zo sociálne slabších rodín. Nemajú pomaly z čoho žiť a pritom rozhadzujú petardy. Snažíme sa apelovať na rodičov," povedal.



Pri takomto konaní využívajú aj kamerový systém obce. "Zvyknem sa aj previezť autom, keď sa zotmie. Keď vidím tlupy chlapcov, poprosím ich, aby takto zbytočne nevyhadzovali peniaze a boli ohľaduplní k starším ľuďom, deťom, domácim zvieratám aj zvieratám žijúcim v okolitej prírode. Ak by púšťali petardy a delobuchy na vlastnom dvore, rodičia by určite neboli nadšení," dodal starosta.



Hlavne po novoročných oslavách zvyknú evidovať hlásenia obyvateľov, že im ušli zvieratá. Obec, kde žije zhruba 3700 ľudí, aj preto pravidelne na prelome rokov žiada obyvateľov, aby nepoužívali pyrotechnické výrobky. "Máme tu jednu partiu, ktorá si na Silvestra robieva vlastný ohňostroj. Poprosíme ich, aby rešpektovali vymedzený čas na jeho spustenie," dodal starosta.



Čo sa týka silvestrovského ohňostroja, obec ho nikdy nerobila. Podľa jeho slov v budúcnosti zvážia, či na oslavy príchodu nového roka nevyužijú svetelné efekty.