Turnaj v hraní počítačových hier má podporiť moderné formy vzdelávania

Košice 14. novembra (TASR) - Podporiť moderné formy vzdelávania prostredníctvom herného turnaja online hier je cieľom prvého eTournmentu spoločnosti T-Systems Slovakia. V Experience labe v Košiciach sa na ňom vo štvrtok zúčastnili študenti duálneho vzdelávania tejto firmy, študenti partnerskej Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej (SPŠE) v Košiciach aj niekoľko zamestnancov. Pre TASR to povedala riaditeľka Centra pre vzdelávanie a rozvoj zamestnancov spoločnosti Martina Schusterová.



Podľa jej slov je trendom zameriavať sa na inovácie - automatizáciu a nové technológie. „Hlavnou myšlienkou je podporovať STEM vzdelávanie, čo je v preklade veda, technológia, inžiniering a matematika. Aj prostredníctvom hrania sa počítačových hier sa tieto i digitálne zručnosti u mladých ľudí formujú a rozvíjajú - hovoríme o kritickom myslení, tímovej spolupráci, analýze a v neposlednom rade je to aj rozvoj cudzieho jazyka,“ povedala s tým, že hernými turnajmi chcú priblížiť IT svet verejnosti, pričom cieľovou skupinou sú aj dievčatá.



Spoločnosť tvrdí, že hraním počítačových hier si mladý človek buduje pozitívny vzťah k počítačom, ktorý vie ďalej rozvíjať do technických zručností potrebných pre jeho budúcu uplatniteľnosť na trhu práce. „Samozrejme, neplatí pravidlo, že každý dobrý hráč je zároveň dobrý IT-čkár,“ dodal spoluorganizátor eTournamentu Peter Holan.



Pracovať v IT oblasti zvažuje aj Simon Ehrlich, ktorý sa na turnaji zúčastnil. „Zapojil som sa do tejto akcie preto, lebo od mala som mal rád počítače, nejako som sa dostal k hrám a začal som aktívnejšie hrávať,“ povedal pre TASR s tým, že aj duálne vzdelávanie si vybral práve z dôvodu vzťahu k počítačom. „Dozvedel som sa o tomto turnaji a povedal som, že zoženieme nejaký tím. Niekoľkí chlapci sme sa spojili a dnes sme tu,“ dodal.



Podujatie je súčasťou aktivít Európskeho týždňa odborných zručností. Jeden tím tvorilo okolo 12 hráčov, podporovali ich aj fanúšikovia vo fanzóne. Súčasťou esport turnaja bolo aj live streamovanie či komentovanie hier influencerom.