NEŠŤASTIE: Pri Turovských vodopádoch zranila padajúca skala mladíka

Turová 22. júla (TASR) - Uvoľnená skala v teréne pri Turovských vodopádoch zranila v pondelok dopoludnia 28-ročného muža. Zranenému pomáhal pri transporte do nemocnice záchranársky vrtuľník.



Ako TASR informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková, muž utrpel tržné poranenie hlavy s následným predkolapsovým stavom.



"Po lokalizácii zraneného bol lekár z paluby vrtuľníka vysadený do terénu pomocou lanovej techniky. Zranenie pacientovi ošetril a v transportnej sedačke bol z miesta následne evakuovaný," priblížila.



Počas medzipristátia ho záchranári preložili na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave transportovali do Fakultnej nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.