Turzovka bude v roku 2026 hospodáriť s dvanásťmiliónovým rozpočtom
Autor TASR
Turzovka 17. novembra (TASR) - Mesto Turzovka bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške približne 12 miliónov eur. Za prijatie vyrovnaného rozpočtu hlasovalo na minulotýždňovom rokovaní mestského zastupiteľstva všetkých desať prítomných poslancov.
Rozpočet na rok 2026 bol schválený v celkovej výške 12.003.439 eur. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 192.811 eur, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 1.593.970 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z prebytku finančných operácií.
V zmysle schváleného rozpočtu plánuje radnica v budúcom roku investície za viac ako 3,6 milióna eur. Najvýznamnejšou investíciou by mal byť eurofondový projekt zníženia energetickej náročnosti budovy materskej školy. V pláne je tiež modernizácia športového areálu a rekonštrukcia amfiteátra.
