Žilinský kraj začal so sanáciou múru, ktorý poškodil vodný tok

Turzovka 2. júna (TASR) – Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) začal so sanáciou oporného múru a vozovky na ceste II/484 v Turzovke, ktorú vo februári poškodil vodný tok. Práce by mali byť ukončené v lete a vyžiadajú si viac ako 340.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová.



Doplnila, že pôvodný oporný múr nahradí nová pilótová stena v trase pôvodného múru v dĺžke 82,6 metra. "Súčasťou prác bude aj oprava časti vozovky, odvodnenie svahu, rekonštrukcia priepustu a osadenie bezpečnostných prvkov a zvodidiel," uviedla Remencová.



Oprava vozovky so sebou priniesla aj čiastočné obmedzenia v doprave, ktorú vedú do jedného jazdného pruhu a premávku riadi svetelná signalizácia. "Do dnešného dňa zhotoviteľ zrealizoval zatrubnenie a uloženie panelov v mieste existujúcej priekopy na účel rozšírenia jazdného pruhu, aby bola zabezpečená plynulá doprava po stavenisku. V súčasnosti kompletizuje vrtnú súpravu a následne začne práce na vŕtaní pilótov," priblížil generálny riaditeľ Správy ciest ŽSK Pavol Liška.



K poškodeniu oporného múru a komunikácie na ceste II/484 medzi Turzovkou a Klokočovom došlo vo februári tohto roku. "Po intenzívnych dažďoch stúpla hladina vodného toku Predmieranka a narušila sa statika oporného múru a vozovky. Mesto Turzovka pristúpilo k vyhláseniu mimoriadnej situácie," pripomenula hovorkyňa ŽSK.