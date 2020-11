V múzeu v Tužine majú vernú repliku kostola sv. Jakuba

Na snímke pohľad do obecného múzea. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Obec trápi stav ciest a chodníkov, problémom je i chýbajúca kanalizácia

Tužina 14. novembra (TASR) - Maľovaná mapa z histórie obce i s menami niekdajších obyvateľov víta pri vstupe návštevníkov obecného múzea v Tužine (okres Prievidza). Otvorili ho pred dvoma rokmi a ponúka pohľad na dávny život v nemeckej obci, ktorá bola známa remeslami i zlatokopectvom. Jedným z exponátov je i verná kópia miestneho kostola sv. Jakuba, modelu nechýba interiér či maľby.Múzeum sídli v pôvodnom dome v nemeckom štýle, ktorý postavili v roku 1905. Expozíciu tvoria svojpomocne zrekonštruované inštalované predmety najmä zo zbierky Kornélie Richterovej a ďalších obyvateľov obce. "" priblížila Richterová. Tužinčanka je i členkou miestneho karpatsko-nemeckého spolku, ktorý vznikol ešte v roku 1992.Expozíciu múzea tvoria predmety života z minulosti, truhlice, skrine, ale i tkáčsky stav, náradie na prácu na statku, či historické dokumenty. "" spomenula Richterová.Nájsť jeden exponát, ktorý Tužinčanka podľa svojich slov najviac cení, nevie." ozrejmila.V múzeu nájdu návštevníci podľa Richterovej i oblečenie na oslavy, sviatky či svadby, na ktoré nosili ľudia kedysi kroje. "" dodala.Zlá infraštruktúra trápi samosprávu Tužiny v okrese Prievidza. Nedostatok finančných prostriedkov obce s približne 1200 obyvateľmi, ako i rozhodnutia štátu sa podpísali aj pod skutočnosť, že nie je odkanalizovaná. Obec však dbá o životné prostredie, o verejnú zeleň sa nielen stará, ale ju i rozširuje.posťažoval sa starosta Miroslav Dzina. Absencia kanalizácie podľa neho vplýva i na čistotu životného prostredia. Sám by bol podľa svojich slov veľmi rád, keby sa mu podarilo výstavbu kanalizácie zabezpečiť v nasledujúcom období." priblížil ďalej starosta.Komunikácie, ako i kanalizáciu označil Dzina za boj na dlhé trate. "podotkol. Vodovod vybudovali ešte v akcii Z, neskôr ho prevzali vodárne, kde je i obec akcionárom. Ten je podľa slov starostu už starý a rovnako by potreboval rekonštrukciu. "podčiarkol Dzina.Obecná samospráva zabezpečila viacero rekonštrukcií svojho majetku, veľmi však dbá i na miestnu zeleň, o ktorú sa nielen stará, ale ju aj rozširuje." ozrejmil starosta. Tým si podľa neho samospráva pletie i na seba bič, keďže sa o zeleň musí starať, na druhej strane je však na ňu pekný pohľad a obec tým prispieva k zdravému životnému prostrediu." doplnil Dzina.Obec tiež kúpila starší dom, ktorý momentálne využíva ako zázemie pre zamestnancov na techniku, rovnako plánuje vybudovať zberný dvor. Zrekonštruovala i viacero miestností v kultúrnom dome, podarilo sa jej zrekonštruovať aj most na hornom konci, ktorý už bol v havarijnom stave. Vlani po povodniach tiež vyregulovala potok na najhoršom mieste v obci.