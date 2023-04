VIDEO: Technická univerzita ukázala postupy v boji s lesnými požiarmi

Na snímke hasiči počas praktickej ukážky hasenia lesných požiarov v osade Kyslinky v okrese Banská Bystrica v utorok 25. apríla 2023. Foto: TASR Ján Krošlák

Zvolen 25. apríla (TASR) - Praktické ukážky postupov hasenia lesných požiarov s použitím pozemnej hasičskej techniky boli súčasťou utorkovej ukážky na Poľane. Zorganizovala ju Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) so svojimi partnermi.Univerzita sa spolu so svojimi partnermi zapojila do konzorcia 49 partnerov medzinárodného výskumno-inovačného projektu. Ten sa týka programu z výzvy v rámci Európskej zelenej dohody.vysvetlila Andrea Majlingová z TUZVO, ktorá je koordinátorka slovenskej časti projektu. Dodala, že projekt sa zameriava aj na monitorovanie lesného prostredia a jeho obnovu po požiari.uviedla.Účastníci podujatia mohli vidieť napríklad elektrický robot, ktorý hasí v nebezpečných miestach či chráni životy hasičov.priblížila Simona Kalinovská, výkonná riaditeľka spoločnosti, ktorá ho predstavila. Okrem neho ukázali návštevníkom aj softvér s technológiou, prostredníctvom ktorej majú hasiči prehľad o svojom pohybe v náročnom teréne. Hosťom tiež ukázali spoluprácu viacerých dronov pri monitoringu ohrozeného územia a vyhodnocovaní získaných informácií.TUZVO pripomína, že v súčasnosti pre klimatickú zmenu narastá i frekvencia a závažnosť lesných požiarov.objasnila univerzita.