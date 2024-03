Tvorba jarných dekorácií bude súčasťou sviatkov na hrade Modrý Kameň

Modrý Kameň 28. marca (TASR) - Tradičné zvyky počas sviatkov i tvorenie jarných dekorácií budú súčasťou podujatia Veľká noc na hrade Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš. Ako ďalej TASR za organizátorov informovala Dáša Ďuríková, otvorený bude počas celých veľkonočných sviatkov.



Dodala, že v jarných tvorivých dielňach sa návštevníci naučia upliesť si korbáč aj vyzdobiť kraslicu rôznymi technikami. "V remeselných dielňach múzea si záujemcovia v rámci workshopov vyskúšajú v piatok (29. 3) výrobu kožených dekorácií," spomenula s tým, že v sobotu (30. 3.) to bude zdobenie tradičných medovníkov. Na Veľkonočný pondelok (1. 4.) bude v Modrom Kameni zdobenie kraslíc slamou a drôtom.



Podľa Ďuríkovej v sobotu a v pondelok o 14.00 h na nádvorí kaštieľa vystúpi Ľudová hudba Hruška z Hrušova. Podujatie spestrí aj remeselný jarmok. Múzeum bude otvorené od piatka do pondelka (1. 4.) v čase od 9.00 do 17.00 h. Posledný vstup do múzea bude o 16.00 h.



Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla. Súčasťou sú aj dejiny vývoja detskej hračky, ako i dejiny regiónu, v ktorom sa nachádza. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a budova barokového kaštieľa, kde sídli múzeum.