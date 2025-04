Tvorba jarných dekorácií bude súčasťou Veľkej noci na Modrom Kameni

Modrý Kameň 14. apríla (TASR) - Tradičné zvyky počas sviatkov i otvorenie výstavy budú súčasťou podujatia Veľká noc na hrade Modrý Kameň v okrese Veľký Krtíš. TASR o tom informovala jeho kultúrno-propagačná manažérka Dáša Ďuríková. Hrad je sídlom Múzea bábkarských kultúr a hračiek Slovenského národného múzea (SNM).



Dodala, že v jarných tvorivých dielňach sa návštevníci s pomocou lektorov naučia upliesť si korbáč aj vyzdobiť kraslicu voskovou technikou. Spomenula, že sprístupnené expozície múzea prenesú záujemcov do minulosti. „V barokovej sále kaštieľa na výstave s názvom Čo sa ukrýva pod šatami nazrú do histórie spodnej bielizne,“ objasnila.



Ako ďalej uviedla, v kaplnke svätej Anny sprístupnia výstavu s názvom Štrnásť zastavení na Krížovej ceste. Jej autorom je architekt Martin Vais. „Zameriava sa na biblický príbeh Veľkej noci a ponúka pohľad na jeho duchovné posolstvo,“ zdôraznila a doplnila, že je to súbor 14 obrazov. Pre verejnosť bude k dispozícii do 31. októbra tohto roka.



Súčasťou Veľkej noci na hrade bude aj malý remeselný jarmok s výrobkami od miestnych remeselníkov. Na nádvorí kaštieľa vystúpi aj živá hudba z Modrého Kameňa. „Pedagógovia a žiaci Základnej umeleckej školy z Modrého Kameňa si pripravili program plný hudby a tanca, s ktorým sa predstavia v nedeľu (20. 4.) o 15.00 h,“ konštatovala.



Múzeum bude otvorené počas veľkonočných sviatkov od piatka (18. 4.) do pondelka (21. 4.) v čase od 9.00 do 17.00 h, posledný vstup bude o 16.00 h.



Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň je zamerané na dokumentáciu dejín a súčasnosti bábkového divadla. Súčasťou sú aj dejiny vývoja detskej hračky, ako i dejiny regiónu, v ktorom sa nachádza. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a budova barokového kaštieľa, kde sídli múzeum.