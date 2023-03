Tvorbu architektov obnovujúcich kúpele Grössling dokumentuje výstava

Bratislava 17. marca (TASR) – Tvorbu talianskych architektov, ktorí v Bratislave obnovujú legendárne kúpele Grössling, dokumentuje výstava Adagio pozvoľna. Otvorili ju 15. marca vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave. Prezentovanú tvorbu talianskeho štúdia OPPS architettura z Florencie, víťazov medzinárodnej architektonickej súťaže na obnovu známych bratislavských kúpeľov si môže verejnosť pozrieť do 30. apríla. TASR o tom informovala PR manažérka Zuzana Golianová.



Výstava dokumentuje prístup architektov k prostrediu, ktoré chápu ako fúziu mesta, krajiny, kultúry a spoločenskej dynamiky. Inkluzívna koncepcia vytvára základ na usporiadanie toho, čo má dané miesto najcennejšie – budovu, strom, príbeh, čím sa tiež odlišuje od iných. Názov výstavy Adagio (pozvoľna) podľa talianskych architektov reflektuje spôsob práce na projekte. "Životný postoj, ktorý podnecuje radosť z maličkostí a vedie k tichému precíteniu miesta. Je to pohyb, cesta. Najvyššou métou architektonického ateliéru je proces projektovania. V tejto fáze vytvárame predstavu toho, čo by mohlo byť a ešte nie je, myseľ sa necháva unášať nápadmi a hľadaním spôsobov, ako ich premeniť na skutočnosť. To, čo vidíme, analyzujeme a rozkladáme na prvky vydávajúce svedectvo o priestore, v ktorom žijeme. Potom kreslíme, až kým nenájdeme novú interpretáciu génia loci," približujú architekti proces hľadania a tvorby.



Cieľ prinavrátiť Bratislavčanom obnovený priestor na voľnočasové aktivity a stretnutia majú architekti Francesco Polci, Antonio Salvi a Paola Chiaritti. Po vernisáži sa stretli (16. 3.) aj so študentami Fakulty architektúry na Slovenskej technickej univerzite (STU), kde predstavili hlavné línie svojej činnosti v kontexte modernej architektúry. Podujatie pri príležitosti 7. ročníka Dňa talianskeho dizajnu vo svete pripravilo talianske veľvyslanectvo, Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave a Fakulta architektúry STU.



Architektonické štúdio OPPS architettura vzniklo v roku 2015 z iniciatívy mladých toskánskych architektov, ktorí v priebehu rokov uskutočnili niekoľko privátnych projektov a podieľali sa na realizácii verejných stavieb. Nosnou myšlienkou ich projektov je prepájať výskum s technickými riešeniami. Za svoju činnosť získali viacero ocenení, je medzi nimi aj Zlatá medaila v súťaži Premio delle Pontificie Accademie 2022.